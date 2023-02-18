Силы обороны отбили вражеские атаки возле 20 населенных пунктов – Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны Украины отбили атаки противника в районах 20 населенных пунктов.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "В течение суток противник нанес 10 ракетных и 29 авиационных ударов. Осуществил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Угроза дальнейших российских ракетных ударов остается очень высокой по всей территории Украины.

Основные усилия враг сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За минувшие сутки наши воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Харьковской области; Стельмаховка, Червонопоповка и Кременная – Луганской и Выемка, Федоровка, Дубово-Васильевка, Роздоловка, Парасковиевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Веселое, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар в Донецкой области".

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Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок врага не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Колос Черниговской области; Мефедовка, Бачевск, Эсмань, Харьковка, Заруцкое, Кондратовка, Юнаковка, Запселье, Майское и Мезеновка Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Стрелечья, Красное, Борисовка, Борисовка, Веселое, Старица, Красное Первое на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности – Гряниковка, Кучеровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Первомайское, Невское, Червонопоповка, Кременная на Луганщине и Кузьмино, Спирное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов. В частности – Раздоловка, Железнянское, Парасковиевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях артиллерийские обстрелы зафиксированы по 20 районам населенных пунктов. Среди них – Авдеевка, Водяное, Веселое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Богоявленка, Великая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы 25 населенных пунктов, включая Малиновку, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Приднепровское Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 25 населенных пунктов, включая Михайловку, Новоалександровку, Гавриловку, Змиевку, Веселое, Казацкое, Ивановку, Токаревку, Никольское, Садовое и Антоновку Херсонской области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения врага, а также один – по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Силы противовоздушной обороны сбили 6 БпЛА противника. По предварительной информации, 5 – типа "Ланцет" и 1 – "Зала".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы противника и позицию зенитно-ракетного комплекса "С-300" на огневой позиции.