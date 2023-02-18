Силы обороны отбили вражеские атаки возле 20 населенных пунктов – Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны Украины отбили атаки противника в районах 20 населенных пунктов.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "В течение суток противник нанес 10 ракетных и 29 авиационных ударов. Осуществил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза дальнейших российских ракетных ударов остается очень высокой по всей территории Украины.

Основные усилия враг сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За минувшие сутки наши воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Харьковской области; Стельмаховка, Червонопоповка и Кременная – Луганской и Выемка, Федоровка, Дубово-Васильевка, Роздоловка, Парасковиевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Веселое, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар в Донецкой области".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок врага не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Колос Черниговской области; Мефедовка, Бачевск, Эсмань, Харьковка, Заруцкое, Кондратовка, Юнаковка, Запселье, Майское и Мезеновка Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Стрелечья, Красное, Борисовка, Борисовка, Веселое, Старица, Красное Первое на Харьковщине.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности – Гряниковка, Кучеровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Первомайское, Невское, Червонопоповка, Кременная на Луганщине и Кузьмино, Спирное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов. В частности – Раздоловка, Железнянское, Парасковиевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях артиллерийские обстрелы зафиксированы по 20 районам населенных пунктов. Среди них – Авдеевка, Водяное, Веселое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Богоявленка, Великая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы 25 населенных пунктов, включая Малиновку, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Приднепровское Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 25 населенных пунктов, включая Михайловку, Новоалександровку, Гавриловку, Змиевку, Веселое, Казацкое, Ивановку, Токаревку, Никольское, Садовое и Антоновку Херсонской области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения врага, а также один – по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Силы противовоздушной обороны сбили 6 БпЛА противника. По предварительной информации, 5 – типа "Ланцет" и 1 – "Зала".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы противника и позицию зенитно-ракетного комплекса "С-300" на огневой позиции.