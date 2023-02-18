Українські захисники вже ліквідували понад 142 тисячі окупантів
Субота, 18 лютого 2023, 07:59
За минулу добу Сили оборони України знищили 1010 російських окупантів, 5 танків та 13 бойових броньованих машин.
Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 142 270 (+1010) осіб ліквідовано,
- танків – 3303 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 6533 (+13) од,
- артилерійських систем – 2326 (+4) од,
- РСЗВ – 469 (+2) од,
- засобів ППО – 243 (+2) од,
- літаків – 298 (+0) од,
- гелікоптерів – 287 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2016 (+3),
- крилатих ракет – 871 (+0),
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5196 (+9) од,
- спеціальної техніки – 223 (+2).
Дані уточнюються.
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