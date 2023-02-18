Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українські захисники вже ліквідували понад 142 тисячі окупантів

Субота, 18 лютого 2023, 07:59
Українські військові з технікою. Фото з Facebook Генштабу

За минулу добу Сили оборони України знищили 1010 російських окупантів, 5 танків та 13 бойових броньованих машин.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 142 270 (+1010) осіб ліквідовано,
  • танків – 3303 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 6533 (+13) од,
  • артилерійських систем – 2326 (+4) од,
  • РСЗВ – 469 (+2) од,
  • засобів ППО – 243 (+2) од,
  • літаків – 298 (+0) од,
  • гелікоптерів – 287 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2016 (+3),
  • крилатих ракет – 871 (+0),
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5196 (+9) од,
  • спеціальної техніки – 223 (+2).

Дані уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ

Підтримайте УП на Patreon

Теми: ГенштабЗбройні силивійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія не має резервів для посилення основної фази наступу на Луганщині – ISW

Китай перетне "червону лінію", надавши летальну зброю Росії – постпред США в ООН

Зеленський: Ми готуємося до короткої війни і до нашої перемоги

Причиною смерті глави МЗС Білорусі було самогубство – ЗМІ

Спікер Держдуми назвав "найпідліший вчинок України"

Прем’єрка Італії буде в Києві у вівторок, оголосить про нову зброю – ЗМІ

Усі новини...
Генштаб
Сили оборони відбили ворожі атаки біля 20 населених пунктів – Генштаб
РФ зазнає втрат на Херсонщині: звезли десятки тіл і поранених у "шпиталь" – Генштаб
Сили оборони за добу знищили ще 800 окупантів
Останні новини
10:13
ЄБРР інвестує $25 мільйонів в індустріальний парк у Львові
09:58
Кулеба скасував візит до Брюсселя на фоні чуток про приїзд топгостей до Києва
09:41
Facebook та Instagram запускають платну підписку для підтвердження акаунтів
09:32
Ударного угрупування, готового до нападу, у Білорусі немає – прикордонники
09:30
У Туреччині нарахували 118 тисяч будівель, знищених землетрусом
09:23
Сто днів невизначеності. Чим жила Україна напередодні повномасштабної війни
09:18
Макрон марнує час на переговорах з Росією - Зеленський
09:07
Моравецький обговорить з Байденом посилення контингенту військ США у Польщі
09:00
Британська розвідка: на армію РФ зростає тиск з вимогою успіхів до річниці великої війни
08:54
КНДР вдруге за останні дні запустила дві балістичні ракети
Усі новини...