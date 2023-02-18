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Украинские защитники уже ликвидировали более 142 тысяч оккупантов

Суббота, 18 февраля 2023, 07:59
Украинские военные с техникой. Фото из Facebook Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1010 российских оккупантов, 5 танков и 13 боевых бронированных машин.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 142 270 (+1010) человек ликвидировано,
  • танков – 3303 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 6533 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 2326 (+4) ед,
  • РСЗО – 469 (+2) ед,
  • средств ПВО – 243 (+2) ед,
  • самолетов – 298 (+0) ед,
  • вертолетов – 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2016 (+3),
  • крылатых ракет – 871 (+0),
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5196 (+9) ед,
  • специальной техники – 223 (+2).

Данные уточняются.

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Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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