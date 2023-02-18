У Хмельницькому "пролунали два вибухи", на Миколаївщині спрацювала ППО – ОВА

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про вибух в обласному центрі вранці 18 лютого.

Джерело: Гамалій у Telegram

Пряма мова Гамалія: "Пролунав вибух у Хмельницькому!

Залишайтеся в укриттях".

Деталі: Пізніше він додав, що був ще один вибух в місті.

Наразі невідомо, це прильоти чи ППО.

Тим часом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в області працює ППО, і додав фото уламків ракети.

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Пряма мова Кіма: "Скажімо так - рахунок на збиті ракети відкритий".

Більше деталей: Очільник ОП Андрій Єрмак повідомив, що Росія використовує тактичну авіацію, зокрема в повітряному просторі окупованих територій і запускає ракети.