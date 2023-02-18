В Хмельницком "прогремели два взрыва", на Николаевщине сработала ПВО - ОВА

Глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий сообщил о взрыве в областном центре утром 18 февраля.

Источник: Гамалий в Telegram

Прямая речь Гамалия: "Прозвучал взрыв в Хмельницком!

Оставайтесь в укрытиях".

Детали: Позже он добавил, что был еще один взрыв в городе.

Пока неизвестно, это прилеты или ПВО.