В Хмельницком "прогремели два взрыва", на Николаевщине сработала ПВО - ОВА
Суббота, 18 февраля 2023, 09:05
Глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий сообщил о взрыве в областном центре утром 18 февраля.
Источник: Гамалий в Telegram
Прямая речь Гамалия: "Прозвучал взрыв в Хмельницком!
Оставайтесь в укрытиях".
Детали: Позже он добавил, что был еще один взрыв в городе.
Пока неизвестно, это прилеты или ПВО.
Тем временем глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в области работает ПВО, и добавил фото обломков ракеты.
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Прямая речь Кима: "Скажем так - счет на сбитые ракеты открыт".
Больше деталей: Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что Россия использует тактическую авиацию, в частности в воздушном пространстве оккупированных территорий и запускает ракеты.