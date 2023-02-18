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В Хмельницком "прогремели два взрыва", на Николаевщине сработала ПВО - ОВА

Роман ПетренкоСуббота, 18 февраля 2023, 09:05
фото николаевской ова

Глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий сообщил о взрыве в областном центре утром 18 февраля.

Источник: Гамалий в Telegram

Прямая речь Гамалия: "Прозвучал взрыв в Хмельницком!

Оставайтесь в укрытиях".

Детали: Позже он добавил, что был еще один взрыв в городе.

Пока неизвестно, это прилеты или ПВО.

Тем временем глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в области работает ПВО, и добавил фото обломков ракеты.

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Прямая речь Кима: "Скажем так - счет на сбитые ракеты открыт".

Больше деталей: Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что Россия использует тактическую авиацию, в частности в воздушном пространстве оккупированных территорий и запускает ракеты.

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Темы: Хмельницкийобстрелвойна
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