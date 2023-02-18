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Британська розвідка: Кремлю все важче ізолювати населення РФ від війни в Україні

"Європейська правда"Субота, 18 лютого 2023, 09:02

Британська розвідка вважає, що Кремлю стає дедалі складніше ізолювати російське населення від війни в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Повідомляється, що Андрей Турчак, лідер російської парламентської групи, яка займається так званою "Спеціальною військовою операцією" в Україні, заявив 16 лютого 2023 року, що група представила доповідь президенту Росії Путіну.

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У доповіді, ймовірно, висвітлені такі питання, як соціальна підтримка мобілізованих та їхніх сімей.

"Це питання, ймовірно, стане більш актуальним, якщо відбудеться будь-яка подальша мобілізація (відкрита чи прихована). Путін цілком може торкнутися цих питань у своєму зверненні до народу 21 лютого 2023 року" - йдеться в огляді.

"Кремлю стає дедалі важче ізолювати населення від війни в Україні. Опитування, проведене в грудні 2022 року, показало, що 52% росіян мають друзів або родичів, які служили в так званій "Спеціальній військовій операції" – зазначає британська розвідка.

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Як повідомлялося, британська розвідка припускає, що з початку повномасштабної війни Росії проти України російська армія та група "Вагнера" могли втратити до 200 тисяч осіб, з яких до 60 тисяч убитими.

Теми: ПутінРосіявійнапропаганда
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