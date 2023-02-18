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Британская разведка: Кремлю все труднее изолировать население РФ от войны в Украине

"Европейская правда"Суббота, 18 февраля 2023, 10:02

Британская разведка считает, что Кремлю становится все сложнее изолировать российское население от войны в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Сообщается, что Андрей Турчак, лидер российской парламентской группы, которая занимается так называемой "Специальной военной операцией" в Украине, заявил 16 февраля 2023 года, что группа представила доклад президенту России Путину.

В докладе, вероятно, освещены такие вопросы, как социальная поддержка мобилизованных и их семей.

"Этот вопрос, вероятно, станет более актуальным, если произойдет любая дальнейшая мобилизация (открытая или скрытая). Путин вполне может коснуться этих вопросов в своем обращении к народу 21 февраля 2023 года" - говорится в обзоре.

"Кремлю становится все труднее изолировать население от войны в Украине. Опрос, проведенный в декабре 2022 года, показал, что 52% россиян имеют друзей или родственников, которые служили в так называемой "Специальной военной операции" - отмечает британская разведка.

Как сообщалось, британская разведка предполагает, что с начала полномасштабной войны России против Украины российская армия и группа "Вагнера" могли потерять до 200 тысяч человек, из которых до 60 тысяч убитыми.

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Темы: ПутинРосcиявойнапропаганда
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