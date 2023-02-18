Регіони: росіяни обстріляли Сумщину, Харківщину та ще 7 областей

Російські окупанти протягом доби атакували 9 українських областей, від обстрілів є загиблі щонайменше у трьох областях.

Джерело: зведення ОВА

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина: за добу — 3 обстріли із артилерії, мінометів. Ворог обстрілював Новгород-Сіверський, Чернігівський та Корюківський райони. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вчора на область з території РФ було випущено 3 ракети. Одну з ракет було знищено системою ППО. Ще 2 ракети типу "С-300" влучили по смт. Краснопілля Внаслідок зазначеного ракетного удару пошкоджені вікна в одній із будівель громади. Також вчора протягом дня ворог здійснив обстріли 7 територіальних громад області: Есманьської, Юнаківської, Хотинської, Краснопільської, Білопільської, Глухівської, Зноб-Новгородської. Було зафіксовано понад 120 прильотів. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Запорізька: ​​за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Новоданилівка, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Мала Токмачка, Ольгівське, Малинівка, Новоандріївка, Білогір'я, Чарівне, Степове, Малі Щербаки, Кам'янське. Надійшло 14 повідомлень про руйнування в результаті обстрілів. Деталі щодо наслідків уточнюються.

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Дніпропетровщина: вчора ворог вдарив по Нікопольщині чотири рази — з важкої артилерії поцілив по самому Нікополю, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Поранення отримала 76-річна жінка, вона лікуватиметься вдома. Через обстріл пошкоджено 11 приватних будинків та 10 господарських споруд, ворожі снаряди обірвали 5 ліній електропередач.

Харківщина: на Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів: Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Борисівка, Веселе, Стариця, Красне Перше. На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів: Кучерівка, Крохмальне і Берестове. Ворог вів вогонь зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів, танків. По м. Вовчанськ завдано авіаудару. Внаслідок вчорашніх ранкових обстрілів Куп’янська у приватному житловому секторі сталося дві пожежі. Внаслідок обстрілів в смт Дворічна Куп'янського району пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа. Загинув 68-річний цивільний чоловік.

Внаслідок обстрілу с. Першотравневе Харківського району отримав поранення цивільний чоловік. Допомогу надали на місці. Пошкоджено будинок. У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено будівлі КП "Центр первинної медико-санітарної допомоги". Також пошкоджено гаражі та 5 автомобілів.

Луганщина: за минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Червонопопівки і Кремінної. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли Невського, Червонопопівки, Кремінної, Кузьминого, Новоселівського, Діброви і Білогорівки. Також росіяни завдали авіаційних ударів біля Стельмахівки, Діброви, Серебрянського лісництва, Білогорівки. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина: зранку — артобстріл старої частини Авдіївки. Очеретинська ВА: протягом ночі тривали обстріли та бойові дії в районі сіл Північне (Сєвєрне), Водяне, Первомайське. Всю ніч не припинялися обстріли з артилерії та РСЗО околиць Часового Яру. Постійні обстріли населених пунктів Мар'їнської та Соледарської громад. Вчора внаслідок ракетного обстрілу Іванопілля Костянтинівської ТГ пошкоджено близько 15 приватних житлових будинків та господарчих споруд, згоріло 3 легкових автомобілі; перебитий міжвуличний газогін на електромережі. Одна людина загинула. Ввечері відбувся обстріл (із застосуванням ЗРК С-300) центру м.Покровськ. Пошкоджена центральна площа, будівлі двох вищих навчальних закладів, гуртожиток одного з них; гімназія, багатоповерхівки, зруйновано та пошкоджено приватні будинки. На Донеччині за добу: 3 загиблих, 5 поранених.

Миколаївщина: сьогодні зранку ворог обстрілював населений пункт Очаківської громади з установок РСЗВ, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та виникла пожежа господарських будівель. За попередньою інформацією — постраждалих немає. Вчора вдень — мінометні обстріли по акваторії та береговій смузі Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина: за інформацією ГШ ЗСУ, на Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 25 населених пунктів, зокрема, Гаврилівка, Дудчани, Берислав, Веселе, Козацьке, Іванівка, Інженерне, Дніпровське, Берегове та Велетенське. На вечір 17 лютого армія рф 10 разів обстріляла Херсонську громаду. Під вогнем перебували мікрорайони Острів і Житлоселище, а також передмістя Херсона – Садове. Один мешканець Садового загинув.

Пошкоджено будівлю Херсонського факультету Одеського університету МВС, будівлю візового центру. Руйнувань зазнали також приватні будинки. У селі Олександрівка Херсонського району 31-річний чоловік підірвався на російській міні. Це сталося на березі ставу. Постраждалий втратив стопу. Загалом за добу через російську агресію на Херсонщині 1 людина загинула, 3 дістали поранення.