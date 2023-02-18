Регионы: россияне обстреляли Сумскую, Харьковскую и еще 7 областей

Российские оккупанты в течение суток атаковали 9 украинских областей, от обстрелов есть погибшие по меньшей мере в трех областях.

Источник: сводка ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: за сутки - 3 обстрела из артиллерии, минометов. Враг обстреливал Новгород-Северский, Черниговский и Корюковский районы. Без жертв и разрушений.

Сумщина: вчера на область с территории РФ было выпущено 3 ракеты. Одна из ракет была уничтожена системой ПВО. Еще 2 ракеты типа "С-300" попали по пгт. Краснополье Вследствие указанного ракетного удара повреждены окна в одном из зданий общины. Также вчера в течение дня враг совершил обстрелы 7 территориальных общин области: Есманьской, Юнаковской, Хотинской, Краснопольской, Белопольской, Глуховской, Зноб-Новгородской. Было зафиксировано более 120 прилетов. Детали о последствиях уточняются.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Новоданиловка, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Малая Токмачка, Ольговское, Малиновка, Новоандреевка, Белогорье, Чаривне, Степное, Малые Щербаки, Каменское. Поступило 14 сообщений о разрушениях в результате обстрелов. Детали о последствиях уточняются.

Днепропетровщина: вчера враг ударил по Никопольщине четыре раза - из тяжелой артиллерии попал по самому Никополю, Червоногригорьевской и Марганецкой громадах. Ранения получила 76-летняя женщина, она будет лечиться дома. Из-за обстрела повреждены 11 частных домов и 10 хозяйственных построек, вражеские снаряды оборвали 5 линий электропередач.

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Харьковщина: на Слобожанском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов: Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Стрелечья, Красное, Борисовка, Веселое, Старица, Красное Первое. На Купянском направлении противник совершил обстрелы населенных пунктов: Кучеровка, Крохмальное и Берестовое. Враг вел огонь из ствольной и реактивной артиллерии, минометов, танков. По г. Волчанск нанесен авиаудар. В результате вчерашних утренних обстрелов Купянска в частном жилом секторе произошло два пожара. В результате обстрелов в пгт Двуречная Купянского района поврежден частный дом, произошел пожар. Погиб 68-летний гражданский мужчина. В результате обстрела с. Первомайское Харьковского района получил ранения гражданский мужчина. Помощь оказали на месте. Поврежден дом. В Волчанске Чугуевского района повреждены здания КП "Центр первичной медико-санитарной помощи". Также повреждены гаражи и 5 автомобилей.

Луганщина: за минувшие сутки наши воины отбили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Червонопоповки и Кременной. На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы Невского, Червонопоповки, Кременной, Кузьминого, Новоселовского, Дибровы и Белогоровки. Также россияне нанесли авиационные удары возле Стельмаховки, Дибровы, Серебрянского лесничества, Белогоровки. Ситуация в области остается сложной.

Донецкая область: утром - артобстрел старой части Авдеевки. Очеретинская ВА: в течение ночи продолжались обстрелы и боевые действия в районе сел Северное (Северное), Водяное, Первомайское. Всю ночь не прекращались обстрелы из артиллерии и РСЗО окрестностей Часового Яра. Постоянные обстрелы населенных пунктов Марьинской и Соледарской громад. Вчера в результате ракетного обстрела Иванополье Константиновской ТГ повреждено около 15 частных жилых домов и хозяйственных построек, сгорело 3 легковых автомобиля; перебит межуличный газопровод на электросети. Один человек погиб. Вечером состоялся обстрел (с применением ЗРК С-300) центра г. Покровск. Повреждена центральная площадь, здания двух высших учебных заведений, общежитие одного из них; гимназия, многоэтажки, разрушены и повреждены частные дома. В Донецкой области за сутки: 3 погибших, 5 раненых.

Николаевская область: сегодня утром враг обстреливал населенный пункт Очаковской громады из установок РСЗО, в результате чего повреждены жилые дома и возник пожар хозяйственных построек. По предварительной информации - пострадавших нет. Вчера днем - минометные обстрелы по акватории и береговой полосе Очаковской громады. Без пострадавших.

Херсонщина: по информации ГШ ВСУ, на Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон, а также районы более 25 населенных пунктов, в частности, Гавриловка, Дудчаны, Берислав, Веселое, Казацкое, Ивановка, Инженерное, Днепровское, Береговое и Великанское. На вечер 17 февраля армия рф 10 раз обстреляла Херсонскую громаду. Под огнем находились микрорайоны Остров и Жилпоселок, а также пригород Херсона - Садовое. Один житель Садового погиб.

Повреждены здание Херсонского факультета Одесского университета МВД, здание визового центра. Разрушениям подверглись также частные дома. В селе Александровка Херсонского района 31-летний мужчина подорвался на российской мине. Это произошло на берегу пруда. Пострадавший потерял стопу. Всего за сутки из-за российской агрессии на Херсонщине 1 человек погиб, 3 получили ранения.