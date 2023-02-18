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У Хмельницькому ракети влучили у військовий об'єкт та поблизу зупинки – ОВА

Роман ПетренкоСубота, 18 лютого 2023, 12:40
У Хмельницькому ракети влучили у військовий об'єкт та поблизу зупинки – ОВА
наслідки обстрілу, фото ова

Внаслідок ранкового обстрілу Хмельницького 18 лютого пошкоджені десять цивільних багатоповерхівок, поранені двоє людей, повідомив мер міста Олександр Симчишин.

Джерело: Симчишин в ефірі телемарафону

Деталі: Кореспондентка в ефірі зазначала, що ракети влучили в одному з мікрорайонів міста, багато пошкоджених будинків, є поранені цивільні, дві людини шпиталізовані.

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Пряма мова Симчишина: "Є три пошкоджених навчальних закладів і близько 10 багатоповерхових житлових будинків, десь півтисячі вікон знищено, пошкоджено частину техніки, один приватний транспортний засіб.

Є двоє поранених – поранення незначні".

Оновлено: Після обіду очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив подробиці ракетних влучань.

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Пряма мова Гамалія: "Ворог завдав 2 ударів по Хмельницькому.

На жаль, є влучання у військовий об'єкт, також є ще одне влучання поблизу зупинки громадського транспорту.

Вибуховою хвилею пошкоджено цивільні будинки, 3 навчальні заклади, вибито сотні вікон, пошкоджено 11 автомобілів.

2 цивільних людей звернулися до лікарні за допомогою. Це чоловік та жінка. Чоловік, який має осколкове поранення, знаходився у маршрутці".

Теми: ХмельницькийобстрілвійнаРосія
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