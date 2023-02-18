Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Хмельницькому ракети влучили у військовий об'єкт та поблизу зупинки – ОВА

Роман ПетренкоСубота, 18 лютого 2023, 13:40
наслідки обстрілу, фото ова

Внаслідок ранкового обстрілу Хмельницького 18 лютого пошкоджені десять цивільних багатоповерхівок, поранені двоє людей, повідомив мер міста Олександр Симчишин.

Джерело: Симчишин в ефірі телемарафону

Деталі: Кореспондентка в ефірі зазначала, що ракети влучили в одному з мікрорайонів міста, багато пошкоджених будинків, є поранені цивільні, дві людини шпиталізовані.

Пряма мова Симчишина: "Є три пошкоджених навчальних закладів і близько 10 багатоповерхових житлових будинків, десь півтисячі вікон знищено, пошкоджено частину техніки, один приватний транспортний засіб.

Є двоє поранених – поранення незначні".

Оновлено: Після обіду очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив подробиці ракетних влучань.

Пряма мова Гамалія: "Ворог завдав 2 ударів по Хмельницькому.

ВІДЕО ДНЯ

На жаль, є влучання у військовий об'єкт, також є ще одне влучання поблизу зупинки громадського транспорту.

Вибуховою хвилею пошкоджено цивільні будинки, 3 навчальні заклади, вибито сотні вікон, пошкоджено 11 автомобілів.

2 цивільних людей звернулися до лікарні за допомогою. Це чоловік та жінка. Чоловік, який має осколкове поранення, знаходився у маршрутці".

Підтримайте УП на Patreon

Теми: ХмельницькийобстрілвійнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Повітряні сили: Ракету "Кинджал" можна "збити" тільки в соцмережах

фото, відеоБайден приїхав до Києва

фотоНа Тернопільщині перекинувся автобус із Буковеля, є загиблі й поранені

Росія не має резервів для посилення основної фази наступу на Луганщині – ISW

Китай перетне "червону лінію", надавши летальну зброю Росії – постпред США в ООН

Зеленський: Ми готуємося до короткої війни і до нашої перемоги

Усі новини...
Британська розвідка: Кремлю все важче ізолювати населення РФ від війни в Україні
Міністр оборони Британії: Винищувачі Typhoon будуть поставлені Україні лише після війни
ЗСУ збили два "Калібри" вранці в суботу
Курська область під обстрілом: села без електрики
Останні новини
13:12
Зеленський: переговори з Байденом були дуже плідними, їхні результати матимуть вплив на полі бою
13:10
Приїзд Байдена до Києва здійняв хвилю мемів у мережі
13:10
оновленоПовітряну тривогу оголошували по всій Україні через зліт російського МіГа
13:09
Повітряні сили застерігають: Росія не діятиме стандартно, ворог змінює тактику
13:06
"Метінвест" у 2022 році скоротив виплавку сталі на 69%
12:56
фотоБайден у Києві: Українці проявили себе, нам допомогли осягнути значення демократії
12:42
Новий пакет військової допомоги США, оголошений Байденом, складатиме $500 млн
12:37
Повітряні сили: Ракету "Кинджал" можна "збити" тільки в соцмережах
12:35
Курс валют на 20 лютого: скільки коштує гривня в касах банків і на "чорному" ринку
12:23
Байден у Києві оголосить про надання додаткової допомоги – Білий дім
Усі новини...