Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Хмельницком ракеты попали в военный объект и вблизи остановки - ОВА

Роман ПетренкоСуббота, 18 февраля 2023, 12:40
В Хмельницком ракеты попали в военный объект и вблизи остановки - ОВА
последствия обстрела, фото ова

В результате утреннего обстрела Хмельницкого 18 февраля повреждены десять гражданских многоэтажек, ранены два человека, сообщил мэр города Александр Симчишин.

Источник: Симчишин в эфире телемарафона

Детали: Корреспондентка в эфире отмечала, что ракеты попали в одном из микрорайонов города, много поврежденных домов, есть раненые гражданские, два человека госпитализированы.

Реклама:

Прямая речь Симчишина: "Есть три поврежденных учебных заведения и около 10 многоэтажных жилых домов, где-то полтысячи окон уничтожено, повреждена часть техники, одно частное транспортное средство.

Есть двое раненых - ранения незначительные.

Обновлено: После обеда глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий сообщил подробности ракетных попаданий.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Гамалия: "Враг нанес 2 удара по городу Хмельницкому.

К сожалению, есть попадание в военный объект, также есть еще одно попадание вблизи остановки общественного транспорта.

Взрывной волной повреждены гражданские дома, 3 учебных заведения, выбиты сотни окон, повреждены 11 автомобилей.

2 гражданских человека обратились в больницу за помощью. Это мужчина и женщина. Мужчина, который имеет осколочное ранение, находился в маршрутке".

Темы: ХмельницкийобстрелвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове и на Хмельниччине прогремели взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Британская разведка: Кремлю все труднее изолировать население РФ от войны в Украине
Министр обороны Британии: Истребители Typhoon будут поставлены Украине только после войны
ВСУ сбили два "Калибра" утром в субботу
Министр обороны Британии объяснил задержки с формированием танковых батальонов для Украины
Курская область под обстрелом: села без электричества
Последние новости
08:15
В Киеве упали обломки в двух районах: есть возгорание многоэтажки - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
В Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове и на Хмельниччине прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
Все новости...
Реклама: