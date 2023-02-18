Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Хмельницком ракеты попали в военный объект и вблизи остановки - ОВА

Роман ПетренкоСуббота, 18 февраля 2023, 13:40
последствия обстрела, фото ова

В результате утреннего обстрела Хмельницкого 18 февраля повреждены десять гражданских многоэтажек, ранены два человека, сообщил мэр города Александр Симчишин.

Источник: Симчишин в эфире телемарафона

Детали: Корреспондентка в эфире отмечала, что ракеты попали в одном из микрорайонов города, много поврежденных домов, есть раненые гражданские, два человека госпитализированы.

Прямая речь Симчишина: "Есть три поврежденных учебных заведения и около 10 многоэтажных жилых домов, где-то полтысячи окон уничтожено, повреждена часть техники, одно частное транспортное средство.

Есть двое раненых - ранения незначительные.

Обновлено: После обеда глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий сообщил подробности ракетных попаданий.

Прямая речь Гамалия: "Враг нанес 2 удара по городу Хмельницкому.

ВИДЕО ДНЯ

К сожалению, есть попадание в военный объект, также есть еще одно попадание вблизи остановки общественного транспорта.

Взрывной волной повреждены гражданские дома, 3 учебных заведения, выбиты сотни окон, повреждены 11 автомобилей.

2 гражданских человека обратились в больницу за помощью. Это мужчина и женщина. Мужчина, который имеет осколочное ранение, находился в маршрутке".

Поддержите УП на Patreon

Темы: ХмельницкийобстрелвойнаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Воздушные силы: Ракету "Кинжал" можно "сбить" только в соцсетях

фото, видео Байден приехал в Киев

фотоНа Тернопольщине перевернулся автобус из Буковеля, есть погибшие и раненые

Россия не имеет резервов для усиления основной фазы наступления на Луганщине – ISW

Китай пересечет "красную линию", предоставив летальное оружие России – постпред США в ООН

Зеленский: Мы готовимся к короткой войне и к нашей победе

Все новости...
Британская разведка: Кремлю все труднее изолировать население РФ от войны в Украине
Министр обороны Британии: Истребители Typhoon будут поставлены Украине только после войны
ВСУ сбили два "Калибра" утром в субботу
Министр обороны Британии объяснил задержки с формированием танковых батальонов для Украины
Курская область под обстрелом: села без электричества
Последние новости
13:06
"Метинвест" в 2022 году сократил выплавку стали на 69%
12:56
фотоБайден в Киеве: Украинцы проявили себя, нам помогли постичь значение демократии
12:42
Новый пакет военной помощи США, объявленный Байденом, будет составлять $500 млн
12:37
Воздушные силы: Ракету "Кинжал" можно "сбить" только в соцсетях
12:35
Курс валют на 20 февраля: сколько стоит гривня в кассах банков и на "черном" рынке
12:23
Байден в Киеве объявит о предоставлении дополнительной помощи – Белый дом
12:16
"Мы превращаемся в народ, который надо уговаривать на "меньший максимализм" – Чапай
12:02
Приехал фурой из Польши, чтобы стать в защиту Украины: история нацгвардейца Михаила
11:51
фото, видео Байден приехал в Киев
11:49
Ученые исследовали ранние эскизы Леонардо да Винчи: он понимал гравитацию раньше Галилея и Ньютона
Все новости...