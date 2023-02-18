В Хмельницком ракеты попали в военный объект и вблизи остановки - ОВА
В результате утреннего обстрела Хмельницкого 18 февраля повреждены десять гражданских многоэтажек, ранены два человека, сообщил мэр города Александр Симчишин.
Источник: Симчишин в эфире телемарафона
Детали: Корреспондентка в эфире отмечала, что ракеты попали в одном из микрорайонов города, много поврежденных домов, есть раненые гражданские, два человека госпитализированы.
Прямая речь Симчишина: "Есть три поврежденных учебных заведения и около 10 многоэтажных жилых домов, где-то полтысячи окон уничтожено, повреждена часть техники, одно частное транспортное средство.
Есть двое раненых - ранения незначительные.
Обновлено: После обеда глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий сообщил подробности ракетных попаданий.
Прямая речь Гамалия: "Враг нанес 2 удара по городу Хмельницкому.
К сожалению, есть попадание в военный объект, также есть еще одно попадание вблизи остановки общественного транспорта.
Взрывной волной повреждены гражданские дома, 3 учебных заведения, выбиты сотни окон, повреждены 11 автомобилей.
2 гражданских человека обратились в больницу за помощью. Это мужчина и женщина. Мужчина, который имеет осколочное ранение, находился в маршрутке".