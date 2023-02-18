В Хмельницком ракеты попали в военный объект и вблизи остановки - ОВА

В результате утреннего обстрела Хмельницкого 18 февраля повреждены десять гражданских многоэтажек, ранены два человека, сообщил мэр города Александр Симчишин.

Источник: Симчишин в эфире телемарафона

Детали: Корреспондентка в эфире отмечала, что ракеты попали в одном из микрорайонов города, много поврежденных домов, есть раненые гражданские, два человека госпитализированы.

Прямая речь Симчишина: "Есть три поврежденных учебных заведения и около 10 многоэтажных жилых домов, где-то полтысячи окон уничтожено, повреждена часть техники, одно частное транспортное средство.

Есть двое раненых - ранения незначительные.

Обновлено: После обеда глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий сообщил подробности ракетных попаданий.

Прямая речь Гамалия: "Враг нанес 2 удара по городу Хмельницкому.

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К сожалению, есть попадание в военный объект, также есть еще одно попадание вблизи остановки общественного транспорта.

Взрывной волной повреждены гражданские дома, 3 учебных заведения, выбиты сотни окон, повреждены 11 автомобилей.

2 гражданских человека обратились в больницу за помощью. Это мужчина и женщина. Мужчина, который имеет осколочное ранение, находился в маршрутке".