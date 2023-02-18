Курська область під обстрілом: села без електрики
Субота, 18 лютого 2023, 13:26
Ранок суботи почався з чергового обстрілу прикордонних районів Курської області, повідомив губернатор Роман Старовойт.
Джерело: Старовойт у Telegram
Деталі: За словами Старовойта, нібито обстріл вели "з території України", зафіксували 5 прильотів у районі села Горналь Суджанського району - без потерпілих і пошкоджень.
Пряма мова Старовойта: "По два снаряди впало на околицях села Єлизаветівка та біля підстанції села Попово-Лежачі Глушківського району. Постраждалих немає.
Але внаслідок обстрілу порушено електропостачання селища Червоножовтневе та села Волфине. У Єлизаветівці пошкоджено газорозподільну станцію".
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