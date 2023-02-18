Курская область под обстрелом: села без электричества

Утро субботы началось с очередного обстрела приграничных районов Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Источник: Старовойт в Telegram

Детали: По словам Старовойта, якобы обстрел вели "с территории Украины", зафиксировали 5 прилетов в районе села Горналь Суджанского района – без пострадавших и повреждений.

Прямая речь Старовойта: "По два снаряда упало в окрестностях деревни Елизаветовка и около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района. Пострадавших нет.

Но в результате обстрела нарушено электроснабжение посёлка Краснооктябрьский и села Волфино. В Елизаветовке повреждена газораспределительная станция".