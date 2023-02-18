Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Курская область под обстрелом: села без электричества

Роман ПетренкоСуббота, 18 февраля 2023, 12:26
Курская область под обстрелом: села без электричества
гугл мапс

Утро субботы началось с очередного обстрела приграничных районов Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Источник: Старовойт в Telegram

Детали: По словам Старовойта, якобы обстрел вели "с территории Украины", зафиксировали 5 прилетов в районе села Горналь Суджанского района – без пострадавших и повреждений.

Реклама:

Прямая речь Старовойта: "По два снаряда упало в окрестностях деревни Елизаветовка и около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района. Пострадавших нет.

Но в результате обстрела нарушено электроснабжение посёлка Краснооктябрьский и села Волфино. В Елизаветовке повреждена газораспределительная станция".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcияобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове и на Хмельниччине прогремели взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
08:15
В Киеве упали обломки в двух районах: есть возгорание многоэтажки - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
В Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове и на Хмельниччине прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
Все новости...
Реклама: