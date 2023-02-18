Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Снайпери СБУ та ССО показали "нічний відстріл росіян"

Роман ПетренкоСубота, 18 лютого 2023, 14:25
скріншот

Снайпери Центру спецоперацій "А" СБУ оприлюднили відео, як влаштували нічний відстріл росіян на Сході.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Наші спецпризначенці відпрацювали окупантів на одному з найгарячіших напрямків.

Група ЦСО "А" СБУ після виконання завдання повернулася без втрат".

Таке ж відео оприлюднили ССОвці, які ліквідували щонайменше 7 окупантів, серед яких кулеметник, радист, спостерігач з приладом нічного бачення та штурмова група. 

ВІДЕО ДНЯ

Підтримайте УП на Patreon

Теми: СБУвійнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Навальний передумав щодо Криму: хоче визнати кордони України 1991 року

Кулеба про візит Байдена до Києва: "Чіткий сигнал на болота"

Байден заявив у Києві, що загарбницька війна Путіна йде до поразки

Повітряні сили: Ракету "Кинджал" можна "збити" тільки в соцмережах

фотоНа Тернопільщині перекинувся автобус із Буковеля, є загиблі й поранені

Росія не має резервів для посилення основної фази наступу на Луганщині – ISW

Усі новини...
СБУ
Падіння вертольота МВС у Броварах: СБУ допитала тисячі свідків і готує сотню експертиз
Шахраї вкрали майже 100 млн грн з рахунків мешканців Маріуполя - СБУ
СБУ повідомила про підозру голові російського Слідкому
Останні новини
15:39
Медведєв заявив, що Байден отримав гарантії збереження перед візитом до Києва
15:30
У Раді визнали незадовільною роботу Бюро економічної безпеки
15:06
Кремль застеріг Молдову через заяву нового прем’єра про виведення військ РФ з Придністров'я
15:04
Запрошують в АТБ і до пса Патрона: як українці реагують на візит Байдена до Києва
15:00
США перед візитом Байдена до Києва зв’язувались з Росією – АР
14:50
В'язню на Хмельниччині намагалися передати Wi-Fi роутер в оселедці
14:47
"Укртранснафта" прокоментувала закупівлі угорського дизелю з "премією" в 225 доларів
14:32
фотоБайден отримав табличку на Алеї сміливості і поїхав з Києва
14:15
оновлено від 15:10У Курській області РФ здетонували боєприпаси у бліндажі зі строковиками, є загиблі
14:14
Арахамія персонально відповідальний за збереження ОПЗЖ у парламенті – Рух ЧЕСНО
Усі новини...