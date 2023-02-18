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Снайпери СБУ та ССО показали "нічний відстріл росіян"

Роман ПетренкоСубота, 18 лютого 2023, 13:25
Снайпери СБУ та ССО показали нічний відстріл росіян
скріншот

Снайпери Центру спецоперацій "А" СБУ оприлюднили відео, як влаштували нічний відстріл росіян на Сході.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Наші спецпризначенці відпрацювали окупантів на одному з найгарячіших напрямків.

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Група ЦСО "А" СБУ після виконання завдання повернулася без втрат".

Таке ж відео оприлюднили ССОвці, які ліквідували щонайменше 7 окупантів, серед яких кулеметник, радист, спостерігач з приладом нічного бачення та штурмова група. 

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Теми: СБУвійнаРосія
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