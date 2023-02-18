Снайперы СБУ и ССО показали "ночной отстрел россиян"
Суббота, 18 февраля 2023, 14:25
Снайперы Центра спецопераций "А" СБУ обнародовали видео, как устроили ночной отстрел россиян на Востоке.
Источник: СБУ
Дословно: "Наши спецназовцы отработали оккупантов на одном из самых горячих направлений.
Группа ЦСО "А" СБУ после выполнения задания вернулась без потерь".
Такое же видео обнародовали ССОшники, которые ликвидировали по меньшей мере 7 оккупантов, среди которых пулеметчик, радист, наблюдатель с прибором ночного видения и штурмовая группа.
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