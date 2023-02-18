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Снайперы СБУ и ССО показали "ночной отстрел россиян"

Роман ПетренкоСуббота, 18 февраля 2023, 14:25
скриншот

Снайперы Центра спецопераций "А" СБУ обнародовали видео, как устроили ночной отстрел россиян на Востоке.

Источник: СБУ

Дословно: "Наши спецназовцы отработали оккупантов на одном из самых горячих направлений.

Группа ЦСО "А" СБУ после выполнения задания вернулась без потерь".

Такое же видео обнародовали ССОшники, которые ликвидировали по меньшей мере 7 оккупантов, среди которых пулеметчик, радист, наблюдатель с прибором ночного видения и штурмовая группа. 

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Темы: СБУвойнаРосcия
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