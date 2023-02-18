У разі наказу Лукашенка білоруси будуть змушені воювати - ГУР

Головне управління розвідки вважає, що білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення в Україну.

Джерело: представник ГУР МО України Андрій Черняк в коментарі Британському телеканалу "ITV news", якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова Черняка: "Ми бачимо, що Білорусь ніби й підтримує Росію і в той же ж час усіма способами намагається утриматися від приєднання до війни. Ми також бачимо, наскільки Росія на них тисне.

За оцінками воєнної розвідки України білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам Лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення в Україну. Проте у найближчі два-три тижні ані сил ні засобів для вторгнення з території Білорусі у росіян не існує".