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В случае приказа Лукашенко белорусы будут вынуждены воевать - ГУР

Роман ПетренкоСуббота, 18 февраля 2023, 15:53
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Главное управление разведки считает, что белорусские военные будут вынуждены подчиниться приказам самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и могут быть привлечены к вторжению в Украину.

Источник: представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк в комментарии Британскому телеканалу "ITV news", которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь Черняка: "Мы видим, что Беларусь вроде и поддерживает Россию и в то же время всеми способами пытается удержаться от присоединения к войне. Мы также видим, насколько Россия на них давит.

По оценкам военной разведки Украины белорусские военные будут вынуждены подчиниться приказам Лукашенко и могут быть привлечены к вторжению в Украину. Однако в ближайшие две-три недели ни сил ни средств для вторжения с территории Беларуси у россиян не существует".

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Темы: БеларусьЛукашенкоПутинвойна
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