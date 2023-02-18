Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни обстрілюють Харківщину: є загиблий і поранені, пошкоджено будівлі

Катерина ТищенкоСубота, 18 лютого 2023, 16:12
наслідки обстрілу Харківщини 18 лютого, фото з Telegram Синєгубова

Внаслідок російських обстрілів Харківщини у суботу загинув цивільний, ще двох поранено.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

 
наслідки обстрілу Харківщини 18 лютого, фото з Telegram Синєгубова

Деталі: Синєгубов повідомив, що протягом дня під ворожим вогнем перебувають Куп'янський та Чугуївський райони області.

Дослівно: "У смт Ківшарівка, близько 14:00, було поранено дві людини, які на момент обстрілу перебували на вулиці. Це 57-річна жінка та 53-річний чоловік. Обоє госпіталізовані. Пошкоджено будівлю одного з закладів освіти.

Після 14:00 було обстріляно і м. Вовчанськ. Ворожий снаряд влучив у приватний будинок, загинув цивільний чоловік.

 

У м. Куп'янськ через обстріли згоріли гаражі та два автомобілі цивільних. У смт Дворічна значних пошкоджень зазнала будівля швидкої медичної допомоги".

Підтримайте УП на Patreon

Теми: Харківська областьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Фронт, енергетика, формула миру: У Байдена розкрили деталі переговорів із Зеленським

відео, фотоКороль Британії відвідав навчання українських військових

Навальний передумав щодо Криму: хоче визнати кордони України 1991 року

Кулеба про візит Байдена до Києва: "Чіткий сигнал на болота"

Байден заявив у Києві, що загарбницька війна Путіна йде до поразки

Повітряні сили: Ракету "Кинджал" можна "збити" тільки в соцмережах

Усі новини...
Харківська область
Росіяни завдали 2 авіаудари по Вовчанську на Харківщині: 6 постраждалих – ОВА
На Харківщині село Ватутіне спробують перейменувати в Залужне
Окупанти погрожують знову захопити Харківську область
Останні новини
17:45
Китайський топ-дипломат побував в Угорщині й похвалив її за "дружню до КНР політику"
17:43
Зарплати працівників Amazon можуть скоротитися вдвічі через падіння акцій – WSJ
17:31
Наступний "Рамштайн" може пройти у середині березня – Резніков
17:29
Прикордонники разом із ЗСУ контратакувати під Бахмутом: знищена група "вагнерівців"
17:20
Нові санкції ЄС проти Росії стосуватимуться причетних до викрадення українських дітей – ЗМІ
17:15
СБУ викрила понад 30 освітян-колаборантів, які зросійщували учнів в окупації
17:13
Пригожин різко поскаржився на брак боєприпасів: гине вдвічі більше найманців
17:04
Комітет Ради підтримав законопроєкт про скасування 2% податку для ФОП
16:50
Фронт, енергетика, формула миру: У Байдена розкрили деталі переговорів із Зеленським
16:37
"Крота" СБУ засудили до 14,5 років тюрми за держзраду
Усі новини...