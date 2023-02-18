Росіяни обстрілюють Харківщину: є загиблий і поранені, пошкоджено будівлі

Внаслідок російських обстрілів Харківщини у суботу загинув цивільний, ще двох поранено.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

наслідки обстрілу Харківщини 18 лютого, фото з Telegram Синєгубова

Деталі: Синєгубов повідомив, що протягом дня під ворожим вогнем перебувають Куп'янський та Чугуївський райони області.

Дослівно: "У смт Ківшарівка, близько 14:00, було поранено дві людини, які на момент обстрілу перебували на вулиці. Це 57-річна жінка та 53-річний чоловік. Обоє госпіталізовані. Пошкоджено будівлю одного з закладів освіти.

Після 14:00 було обстріляно і м. Вовчанськ. Ворожий снаряд влучив у приватний будинок, загинув цивільний чоловік.

У м. Куп'янськ через обстріли згоріли гаражі та два автомобілі цивільних. У смт Дворічна значних пошкоджень зазнала будівля швидкої медичної допомоги".