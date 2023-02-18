Росіяни обстрілюють Харківщину: є загиблий і поранені, пошкоджено будівлі
Субота, 18 лютого 2023, 16:12
Внаслідок російських обстрілів Харківщини у суботу загинув цивільний, ще двох поранено.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Деталі: Синєгубов повідомив, що протягом дня під ворожим вогнем перебувають Куп'янський та Чугуївський райони області.
Дослівно: "У смт Ківшарівка, близько 14:00, було поранено дві людини, які на момент обстрілу перебували на вулиці. Це 57-річна жінка та 53-річний чоловік. Обоє госпіталізовані. Пошкоджено будівлю одного з закладів освіти.
Після 14:00 було обстріляно і м. Вовчанськ. Ворожий снаряд влучив у приватний будинок, загинув цивільний чоловік.
У м. Куп'янськ через обстріли згоріли гаражі та два автомобілі цивільних. У смт Дворічна значних пошкоджень зазнала будівля швидкої медичної допомоги".