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Росіяни обстрілюють Харківщину: є загиблий і поранені, пошкоджено будівлі

Катерина ТищенкоСубота, 18 лютого 2023, 15:12
Росіяни обстрілюють Харківщину: є загиблий і поранені, пошкоджено будівлі
наслідки обстрілу Харківщини 18 лютого, фото з Telegram Синєгубова

Внаслідок російських обстрілів Харківщини у суботу загинув цивільний, ще двох поранено.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

 
наслідки обстрілу Харківщини 18 лютого, фото з Telegram Синєгубова

Деталі: Синєгубов повідомив, що протягом дня під ворожим вогнем перебувають Куп'янський та Чугуївський райони області.

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Дослівно: "У смт Ківшарівка, близько 14:00, було поранено дві людини, які на момент обстрілу перебували на вулиці. Це 57-річна жінка та 53-річний чоловік. Обоє госпіталізовані. Пошкоджено будівлю одного з закладів освіти.

Після 14:00 було обстріляно і м. Вовчанськ. Ворожий снаряд влучив у приватний будинок, загинув цивільний чоловік.

 

У м. Куп'янськ через обстріли згоріли гаражі та два автомобілі цивільних. У смт Дворічна значних пошкоджень зазнала будівля швидкої медичної допомоги".

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Теми: Харківська областьвійна
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