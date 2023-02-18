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Россияне обстреливают Харьковщину: есть погибший и раненые, повреждены здания

Катерина ТищенкоСуббота, 18 февраля 2023, 16:12
последствия обстрела Харьковщины 18 февраля, фото из Telegram Синегубова

В результате российских обстрелов Харьковщины в субботу погиб гражданский, еще двое ранены.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

 
последствия обстрела Харьковщины 18 февраля, фото из Telegram Синегубова

Детали: Синегубов сообщил, что в течение дня под вражеским огнем находятся Купянский и Чугуевский районы области.

Дословно: "В пгт Ковшаровка, около 14:00, были ранены два человека, которые на момент обстрела находились на улице. Это 57-летняя женщина и 53-летний мужчина. Оба госпитализированы. Повреждено здание одного из учебных заведений.

После 14:00 был обстрелян и г. Волчанск. Вражеский снаряд попал в частный дом, погиб гражданский мужчина.

 

В г. Купянск из-за обстрелов сгорели гаражи и два автомобиля гражданских. В пгт Двуречная значительные повреждения получило здание скорой медицинской помощи".

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Темы: Харьковская областьвойна
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