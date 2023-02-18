Россияне обстреливают Харьковщину: есть погибший и раненые, повреждены здания
В результате российских обстрелов Харьковщины в субботу погиб гражданский, еще двое ранены.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Детали: Синегубов сообщил, что в течение дня под вражеским огнем находятся Купянский и Чугуевский районы области.
Дословно: "В пгт Ковшаровка, около 14:00, были ранены два человека, которые на момент обстрела находились на улице. Это 57-летняя женщина и 53-летний мужчина. Оба госпитализированы. Повреждено здание одного из учебных заведений.
После 14:00 был обстрелян и г. Волчанск. Вражеский снаряд попал в частный дом, погиб гражданский мужчина.
В г. Купянск из-за обстрелов сгорели гаражи и два автомобиля гражданских. В пгт Двуречная значительные повреждения получило здание скорой медицинской помощи".