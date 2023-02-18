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У Білорусі квартиру опозиціонерів Світлани та Сергія Тихановських виставили на торги – ЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 18 лютого 2023, 15:51
У Білорусі квартиру опозиціонерів Світлани та Сергія Тихановських виставили на торги – ЗМІ
СЕРГІЙ ТИХАНОВСЬКИЙ. ФОТО: БІЛОРУСЬКА СЛУЖБА «РАДІО СВОБОДА»

У Білорусі на торги з продажу майна "БелЮр Забєспяченія" було виставлено трикімнатну квартиру, боржником за якою є "Сергій Леонідович Тихановський", імовірно, йдеться про політв'язня, чоловіка екскандидатки у президенти Світлани Тихановської.

Джерело: білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на "Солідарність"

Деталі: На торги виставлено квартиру на проспекті Незалежності, 137/2.

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В описі лота зазначається, що в ньому існують "обмеження на розпорядження нерухомістю", які, як обіцяють продавці, "будуть зняті відділом стягнення після продажу лота". Також зазначено, що "у квартирі перебувають прописані особи, зокрема неповнолітні".

Аукціон має розпочатися 6 березня. Початкова ціна лота 214 860,00 біл.руб. Згідно з повідомленням, у вартість входять: "вбудовані секційні кухонні меблі з варильною поверхнею Gorenje, мийкою і змішувачем, з системою очищення води, вбудованою шафою-купе з МДФ, скляною вітриною і 2 дзеркалами".

Довідка: У вересні 2022 року на квартиру Світлани Тихановської та її чоловіка, політв'язня Сергія Тихановського, у Мінську було накладено арешт.

ВІДЕО ДНЯ

2020 року чоловік опозиціонерки Світлани Тихановської Сергій Тихановський був популярним блогером, творцем проєкту "Страна для жизни". Його історії на YouTube-каналі набрали сотні тисяч переглядів. Він їздив країною і викривав недбалість чиновників, записував розмови з людьми. У травні 2020 року Сергій заявив про свої президентські амбіції. 29 травня 2020 року затриманий унаслідок провокації на пікеті в Гродно. Відтоді він перебуває у в'язниці.

Тихановського звинуватили в організації масових заворушень, розпалюванні ворожнечі, перешкоджанні роботі Центральної виборчої комісії. На суді 14 грудня 2021 року він отримав 18 років позбавлення волі. У червні 2022 року КДБ внесло Тихановського до списку осіб, "причетних до терористичної діяльності".

14 лютого 2023 року почався новий суд над Тихановським – за "злісну непокору вимогам адміністрації колонії" (ч. 2 ст. 411 КК).

17 січня також почався заочний суд над Світланою Тихановською, Павлом Латушком та іншими учасниками "справи Координаційної ради". Процес відбувається заочно, оскільки всі учасники перебувають за межами Білорусі. Їхню справу розслідували в рамках "особливого розслідування".

Світлані Тихановській інкримінують кілька статей КК: державна зрада, масові заворушення, створення екстремістського формування, розпалювання ворожнечі, змова з метою захоплення влади, заклики до санкцій.

Теми: Білорусь
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