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В Беларуси квартиру оппозиционеров Светланы и Сергея Тихановских выставили на торги – СМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 18 февраля 2023, 15:51
В Беларуси квартиру оппозиционеров Светланы и Сергея Тихановских выставили на торги – СМИ
СЕРГЕЙ ТИХАНОВСКИЙ. ФОТО: БЕЛОРУССКАЯ СЛУЖБА «РАДИО СВОБОДА»

В Беларуси на торги по продаже имущества "БелЮр Забеспячения" была выставлена ​​трехкомнатная квартира, должником по которой является "Сергей Леонидович Тихановский", вероятно речь идет о политзаключенном, муже экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Источник: белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на "Солидарность"

Детали: На торги выставлена квартира по проспекту Независимости, 137/2.

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В описании лота отмечается, что есть "ограничения на распоряжение недвижимостью", которые, как обещают продавцы, "будут сняты отделом взыскания после продажи лота". Также указано, что "в квартире находятся прописанные лица, в том числе несовершеннолетние".

Аукцион должен начаться 6 марта. Начальная цена лота 214 860,00 бел.руб. Согласно извещению, в стоимость входит: "встроенная секционная кухонная мебель с варочной поверхностью Gorenje, мойкой и смесителем, с системой очистки воды, встроенным шкафом-купе из МДФ, стеклянной витриной и 2 зеркалами".

Справка: В сентябре 2022 года на квартиру Светланы Тихановской и ее мужа, политзаключенного Сергея Тихановского, в Минске был наложен арест.

ВИДЕО ДНЯ

В 2020 году муж оппозиционера Светланы Тихановской Сергей Тихановский был популярным блогером, создателем проекта "Страна для жизни". Его истории на YouTube-канале набрали сотни тысяч просмотров. Он ездил по стране и разоблачал халатность чиновников, записывал разговоры с людьми. В мае 2020 года Сергей заявил о своих президентских амбициях. 29 мая 2020 года задержан в результате провокации на пикете в Гродно. С тех пор он находится в тюрьме.

Тихановского обвинили в организации массовых беспорядков, разжигании вражды, воспрепятствовании работе Центральной избирательной комиссии. На суде 14 декабря 2021 года он получил 18 лет лишения свободы. В июне 2022 года КГБ внесло Тихановского в список лиц, "причастных к террористической деятельности".

14 февраля 2023 года начался новый суд над Тихановским — за "злостное неповиновение требованиям администрации колонии" (ч. 2 ст. 411 УК).

17 января также начался заочный суд над Светланой Тихановской, Павлом Латушко и другими участниками "дела Координационного совета". Процесс проходит заочно, так как все участники находятся за пределами Беларуси. Их дело расследовали в рамках "особого расследования".

Светлане Тихановской инкриминируют несколько статей УК: государственная измена, массовые беспорядки, создание экстремистского формирования, разжигание вражды, сговор с целью захвата власти, призывы к санкциям.

Темы: Беларусь
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