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Кулеба закликав партнерів почати навчання українських пілотів до рішення про надання літаків

"Європейська правда"Субота, 18 лютого 2023, 16:55
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав країни, які потенційно можуть надати Україні літаки, розпочати навчання українських пілотів до ухвалення політичного рішення про надання авіації.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав на пресконференції на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Міністр висловив переконання, що союзники одного дня нададуть Україні літаки, хай це і потребуватиме більше часу, ніж це було з танками.

Але першим кроком, за його словами, є навчання пілотів. Бо, як пояснив міністр, досі спершу приймалося рішення про надання Україні певного типу зброї, а потім починалося навчання, що призводило до втрати часу.

"Тому ми пропонуємо почати з навчання. Це наше прохання до всіх наших друзів, які потенційно можуть поділитися з нами літаками: почати навчання якомога скоріше без того, щоб брати на себе зараз будь-які додаткові зобов’язання" - сказав Кулеба.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україна зможе отримати сучасні винищувачі Typhoon лише після закінчення війни.

Раніше Дмитро Кулеба заявив, що Україна особливо зацікавлена у винищувачах зі США, Великої Британії, Франції та Німеччини.

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Теми: Кулеба Дмитроавіа
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