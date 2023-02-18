Кулеба призвал партнеров начать обучение украинских пилотов до решения о предоставлении самолетов

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал страны, которые потенциально могут предоставить Украине самолеты, начать обучение украинских пилотов до принятия политического решения о предоставлении авиации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал на пресс-конференции на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр выразил убеждение, что союзники однажды предоставят Украине самолеты, пусть это и потребует больше времени, чем это было с танками.

Но первым шагом, по его словам, является обучение пилотов. Потому что, как пояснил министр, до сих пор сначала принималось решение о предоставлении Украине определенного типа оружия, а затем начиналось обучение, что приводило к потере времени.

"Поэтому мы предлагаем начать с обучения. Это наша просьба ко всем нашим друзьям, которые потенциально могут поделиться с нами самолетами: начать обучение как можно скорее без того, чтобы брать на себя сейчас любые дополнительные обязательства", - сказал Кулеба.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина сможет получить современные истребители Typhoon только после окончания войны.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина особенно заинтересована в истребителях из США, Великобритании, Франции и Германии.