Британія допоможе країнам, які вирішать надати літаки Україні – Сунак

Британія запропонувала допомогу іншим країнам, які вже зараз готові відправити літаки в Україну.

Про це заявив у суботу на Мюнхенській конференції з безпеки прем'єр-міністр Ріші Сунак, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Досі Британія відмовлялася надсилати винищувачі, але в суботу Сунак заявив, що Британія може допомогти в інший спосіб.

"Там, де інші країни можуть негайно надати літаки, Сполучене Королівство з радістю підтримає їх у цьому", - сказав він.

Прем’єр також сказав, що західні союзники повинні розглянути питання про те, як змусити Росію платити за відновлення України після закінчення війни, і сказав, що світова спільнота повинна визнати, що для підтримання довгострокової безпеки потрібні нові рамки.

Як повідомлялося, глава МЗС Дмитро Кулеба закликав країни, які потенційно можуть надати Україні літаки, розпочати навчання українських пілотів до ухвалення політичного рішення про надання авіації.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україна зможе отримати сучасні винищувачі Typhoon лише після закінчення війни.