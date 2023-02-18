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Британия поможет странам, которые решат предоставить самолеты Украине - Сунак

"Европейская правда"Суббота, 18 февраля 2023, 16:56
Британия поможет странам, которые решат предоставить самолеты Украине - Сунак
Риши Сунак, фото ОП

Великобритания предложила помощь другим странам, которые уже сейчас готовы отправить самолеты в Украину.

Об этом заявил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Риши Сунак, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

До сих пор Великобритания отказывалась отправлять истребители, но в субботу Сунак заявил, что Великобритания может помочь другим способом.

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"Там, где другие страны могут немедленно предоставить самолеты, Соединенное Королевство с радостью поддержит их в этом", - сказал он.

Премьер также сказал, что западные союзники должны рассмотреть вопрос о том, как заставить Россию платить за восстановление Украины после окончания войны, и сказал, что мировое сообщество должно признать, что для поддержания долгосрочной безопасности нужны новые рамки.

Как сообщалось, глава МИД Дмитрий Кулеба призвал страны, которые потенциально могут предоставить Украине самолеты, начать обучение украинских пилотов до принятия политического решения о предоставлении авиации.

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Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина сможет получить современные истребители Typhoon только после окончания войны.

Темы: Великобританияпомощь Украинеавиа
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