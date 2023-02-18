Новообраний президент Чехії вже каже про перемогу України за трьох умов

Петер Павел, який у березні стане президентом Чехії, після своєї резонансної заяви про можливі поступки України сказав, що все ж вважає реальною перемогу України у війні.

Про це він заявив у розмові з журналістами у Мюнхені, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Відповідаючи на запитання щодо прогнозів результатів війни, заявив про потребу "бути готовими до будь-якого результату", однак наголосив на високому шансі перемоги України.

"Україна ефективно відстоює свої території і є добрий потенціал для успіху, але є кілька умов", - сказав він.

Чеський політик, що є відставним генералом НАТО, назвав три умови перемоги України, які він бачить.

"Перша умова – це те, що всі держави підтримуватимуть той самий рівень постачання озброєння. Друга умова – достатня фінансова підтримка України, яка дозволить компенсувати втрати економіки, і третя умова – те, що ЄС зможе утримати чинний рівень санкції, щоби запобігати відновлення доходів Росії. Все це може призвести до того, що Росія не буде здатна підтримувати чинний рівень бойових дій", - пояснив він свою позицію.

Як повідомляла Європейська правда, обраний президент Чехії Петер Павел, який переміг у січні 2023 року і готується до початку роботи на посаді, застеріг від такої перемоги України, яка розвалить РФ.

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Ця заява викликала відповідь Дмитра Кулеби та кількох європейських лідерів, які відповіли чеському колезі на натяки про поступки України у війні.

Про дискусію в Мюнхені читайте у статті Світ без участі Росії: про який повоєнний порядок домовляються у Мюнхені.