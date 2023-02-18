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Новообраний президент Чехії вже каже про перемогу України за трьох умов

"Європейська правда"Субота, 18 лютого 2023, 17:02
Новообраний президент Чехії вже каже про перемогу України за трьох умов
Петр Павел, фото Getty Images

Петер Павел, який у березні стане президентом Чехії, після своєї резонансної заяви про можливі поступки України сказав, що все ж вважає реальною перемогу України у війні.

Про це він заявив у розмові з журналістами у Мюнхені, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Відповідаючи на запитання щодо прогнозів результатів війни, заявив про потребу  "бути готовими до будь-якого результату", однак наголосив на високому шансі перемоги України.

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"Україна ефективно відстоює свої території і є добрий потенціал для успіху, але є кілька умов", - сказав він.

Чеський політик, що є відставним генералом НАТО, назвав три умови перемоги України, які він бачить.

"Перша умова – це те, що всі держави підтримуватимуть той самий рівень постачання озброєння. Друга умова – достатня фінансова підтримка України, яка дозволить компенсувати втрати економіки, і третя умова – те, що ЄС зможе утримати чинний рівень санкції, щоби запобігати відновлення доходів Росії. Все це може призвести до того, що Росія не буде здатна підтримувати чинний рівень бойових дій", - пояснив він свою позицію.

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Як повідомляла Європейська правда, обраний президент Чехії Петер Павел, який переміг у січні 2023 року і готується до початку роботи на посаді, застеріг від такої перемоги України, яка розвалить РФ.

Ця заява викликала відповідь Дмитра Кулеби та кількох європейських лідерів, які відповіли чеському колезі на натяки про поступки України у війні.

Про дискусію в Мюнхені читайте у статті Світ без участі Росії: про який повоєнний порядок домовляються у Мюнхені.

Теми: Чехіявійна
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