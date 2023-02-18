Росіяни обстрілюють лікарні й школи на окупованій Херсонщині – Генштаб
Субота, 18 лютого 2023, 17:22
Російські війська обстрілюють тимчасово окуповані території Херсонської області з метою дискредитації Збройних сил України.
Джерело: зведення Генштабу ЗСУ
Дослівно: "З метою формування негативного ставлення до України та дискредитації Збройних сил України серед цивільного населення на тимчасово зайнятій території Херсонської області, противник здійснює артилерійські обстріли підконтрольних їм територій.
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Ураженню піддаються медичні заклади, житлові будинки та заклади освіти".