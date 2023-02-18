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Росіяни обстрілюють лікарні й школи на окупованій Херсонщині – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 18 лютого 2023, 18:22
окупована та звільнена території Херсонщини, скрішот deepstatemap

Російські війська обстрілюють тимчасово окуповані території Херсонської області з метою дискредитації Збройних сил України.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "З метою формування негативного ставлення до України та дискредитації Збройних сил України серед цивільного населення на тимчасово зайнятій території Херсонської області, противник здійснює артилерійські обстріли підконтрольних їм територій.

Ураженню піддаються медичні заклади, житлові будинки та заклади освіти".

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Теми: Херсонська областьокупаціявійнаГенштаб
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