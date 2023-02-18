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Россияне обстреливают больницы и школы на оккупированной Херсонщине – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 18 февраля 2023, 18:22
оккупированная и освобожденная территории Херсонщины, скришот deepstatemap

Российские войска обстреливают временно оккупированные территории Херсонской области с целью дискредитации Вооруженных сил Украины.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "С целью формирования негативного отношения к Украине и дискредитации Вооруженных сил Украины среди гражданского населения на временно занятой территории Херсонской области, противник осуществляет артиллерийские обстрелы подконтрольных им территорий.

Поражению подвергаются медицинские учреждения, жилые дома и учебные заведения".

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Темы: Херсонская областьоккупациявойнаГенштаб
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