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Россияне обстреливают больницы и школы на оккупированной Херсонщине – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 18 февраля 2023, 17:22
Россияне обстреливают больницы и школы на оккупированной Херсонщине – Генштаб
оккупированная и освобожденная территории Херсонщины, скришот deepstatemap

Российские войска обстреливают временно оккупированные территории Херсонской области с целью дискредитации Вооруженных сил Украины.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "С целью формирования негативного отношения к Украине и дискредитации Вооруженных сил Украины среди гражданского населения на временно занятой территории Херсонской области, противник осуществляет артиллерийские обстрелы подконтрольных им территорий.

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Поражению подвергаются медицинские учреждения, жилые дома и учебные заведения".

Темы: Херсонская областьоккупациявойнаГенштаб
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