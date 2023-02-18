Новий глава Міноборони Німеччини пообіцяв досягти перемоги України у війні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що Україна переможе у війні, але не може спрогнозувати, скільки часу це забере.

Про це він заявив на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Борис Пісторіус заявив, що підтримує позицію уряду та прем’єра Німеччини Олафа Шольца про те, що "Німеччина допомагатиме Україні скільки потрібно". "Та я маю уточнити: Україна повинна перемогти у війні", - заявив він, викликавши аплодисменти зали.

Згодом у дискусії Пісторіус додав, що "повністю погоджується" також із думкою про те, що Україні потрібна не лише обіцянка тривалої підтримки, а й швидка підтримка, яка дозволить перемогти якнайшвидше.

"Але ми не знаємо, як довго це триватиме. Тому ми маємо готуватися - змінити обсяги виробництва зброї та обговорити, що робити для спільної закупівлі зброї", - заявив він.

Окремо Пісторіус заявив про намір НАТО захищати держави, які вже стали членами альянсу, у разі, якщо Росія вирішить напасти також на інші держави. "Ми можемо і будемо захищати кожен дюйм території альянсу", - пояснив він.

Раніше канцлер Німеччини закликав держави-партнери якнайшвидше відправити танки Україні. Також у Мюнхені відбулася суперечка про натяки про поступки України у війні.

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