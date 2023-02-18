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Новый глава Минобороны Германии пообещал достичь победы Украины в войне

"Европейская правда"Суббота, 18 февраля 2023, 17:30
Новый глава Минобороны Германии пообещал достичь победы Украины в войне
BORIS PISTORIUS, ФОТО GETTY IMAGES

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что Украина победит в войне, но не может спрогнозировать, сколько времени это займет.

Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Борис Писториус заявил, что поддерживает позицию правительства и канцлера Германии Олафа Шольца о том, что "Германия будет помогать Украине сколько нужно". "Но я должен уточнить: Украина должна победить в войне", - заявил он, вызвав аплодисменты зала.

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Впоследствии в дискуссии Писториус добавил, что "полностью согласен" также с мнением о том, что Украине нужно не только обещание длительной поддержки, но и быстрая поддержка, которая позволит победить как можно быстрее.

"Но мы не знаем, как долго это продлится. Поэтому мы должны готовиться - изменить объемы производства оружия и обсудить, что делать для совместной закупки оружия", - заявил он.

Отдельно Писториус заявил о намерении НАТО защищать государства, которые уже стали членами Альянса, в случае, если Россия решит напасть также на другие государства. "Мы можем и будем защищать каждый дюйм территории альянса", - пояснил он.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее канцлер Германии призвал государства-партнеры как можно быстрее отправить танки Украине. Также в Мюнхене состоялся спор о намеках об уступках Украины в войне.

О главном со встречи в Мюнхене смотрите блоге "Победа Украины и безопасность мира без России"

Темы: Германиявойна
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