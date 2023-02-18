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У НАЗК розповіли, хто з топ-чиновників добровільно подав декларацію за 2021 рік

"Українська правда"Субота, 18 лютого 2023, 19:04
Олександр Новіков, фото Ельдара Сарахмана, УП

Декларації за 2021 рік серед топ-чиновників добровільно подали 28 депутатів, 2 заступники голови Офісу президента, а також міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Джерело: голова НАЗК Олександр Новіков в ефірі програми УП-ЧАТ

Пряма мова Новікова: "З 700 тисяч декларантів декларації подали 473 тисячі, тобто майже 70%. Але в той же час серед народних депутатів свої декларацїі подали лише 28 людей. Якщо брати Офіс президента, то декларації подали пан Сибіга (заступник керівника ОП Андрій Сибіга - ред.) та пан Шурма (заступник керівника ОП Ростислав Шурма - ред.). Серед міністрів лише пан Шкарлет (міністр освіти і науки Сергій Шкарлет - ред.).

Так, зараз немає обов’язків подавати декларації до 1 квітня, але, очевидно, вони роблять погано собі.  У суспільства є високий запит на справедливість. А вище керівництво держави не синхронізовано з цим запитом".

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Теми: деклараціїНАЗК
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