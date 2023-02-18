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В НАПК рассказали, кто из топ-чиновников добровольно подал декларацию за 2021 год

"Украинская правда"Суббота, 18 февраля 2023, 18:04
В НАПК рассказали, кто из топ-чиновников добровольно подал декларацию за 2021 год
Александр Новиков, фото Эльдара Сарахмана, УП

Декларации за 2021 год среди топ-чиновников добровольно подали 28 депутатов, 2 заместителя главы Офиса президента, а также министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Источник: глава НАПК Александр Новиков в эфире программы УП-ЧАТ

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Прямая речь Новикова: "Из 700 тысяч декларантов декларации подали 473 тысячи, то есть почти 70%. Но в то же время среди народных депутатов свои декларации подали только 28 человек. Если брать Офис президента, то декларации подали господин Сибига (замруководителя ОП Андрей Сибига - ред.) и господин Шурма (замруководителя ОП Ростислав Шурма - ред.). Среди министров только господин Шкарлет (министр образования и науки Сергей Шкарлет - ред.).

Да, сейчас нет обязанностей подавать декларации до 1 апреля, но, очевидно, они делают плохо себе.  У общества есть высокий запрос на справедливость. А высшее руководство государства не синхронизировано с этим запросом".

Темы: декларацииНАПК
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