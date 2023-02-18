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Генсек НАТО відкинув вимогу України щодо касетних боєприпасів

"Європейська правда"Субота, 18 лютого 2023, 19:17
Єнс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкидає вимогу України про надання касетних боєприпасів та фосфорної запалювальної зброї.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ntv на Мюнхенській конференції з безпеки.

"НАТО не рекомендувало і не постачало ці види зброї. Ми постачаємо артилерію та інші види озброєнь, але не касетні бомби", - сказав Столтенберг.

Напередодні український віцепрем'єр-міністр Олександр Кубраков закликав до надання касетних боєприпасів і фосфорної зброї - застосування обох видів зброї є суперечливим, а касетні боєприпаси заборонені міжнародним правом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у суботу на полях Мюнхенської конференції заявив, що у разі надання українським силам касетних боєприпасів, ці снаряди будуть використані виключно проти російської армії.

"У нас є докази, що РФ використовує касетні боєприпаси. Ми розуміємо, що ці снаряди - спірне питання у світі. Ми не є частиною конвенції, яка забороняє використання касетних боєприпасів. Тому легально - жодних перешкод. І якщо ми отримаємо снаряди, вони будуть використані виключно проти російських військових сил", - сказав він.

Політик німецьких "Зелених" Антон Гофрайтер розкритикував вимогу України щодо касетних боєприпасів та фосфорних бомб.

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Теми: НАТОзброядопомога Україні
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