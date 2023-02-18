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Генсек НАТО отверг требование Украины относительно кассетных боеприпасов

"Европейская правда"Суббота, 18 февраля 2023, 19:17
Йенс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отвергает требование Украины о предоставлении кассетных боеприпасов и фосфорного зажигательного оружия.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ntv на Мюнхенской конференции по безопасности.

"НАТО не рекомендовало и не поставляло эти виды оружия. Мы поставляем артиллерию и другие виды вооружений, но не кассетные бомбы", - сказал Столтенберг.

Накануне украинский вице-премьер-министр Александр Кубраков призвал к предоставлению кассетных боеприпасов и фосфорного оружия - применение обоих видов оружия является противоречивым, а кассетные боеприпасы запрещены международным правом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в субботу на полях Мюнхенской конференции заявил, что в случае предоставления украинским силам кассетных боеприпасов, эти снаряды будут использованы исключительно против российской армии.

"У нас есть доказательства, что РФ использует кассетные боеприпасы. Мы понимаем, что эти снаряды - спорный вопрос в мире. Мы не являемся частью конвенции, которая запрещает использование кассетных боеприпасов. Поэтому легально - никаких препятствий. И если мы получим снаряды, они будут использованы исключительно против российских военных сил", - сказал он.

Политик немецких "Зеленых" Антон Гофрайтер раскритиковал требование Украины относительно кассетных боеприпасов и фосфорных бомб.

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Темы: НАТОоружиепомощь Украине
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