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Нідерланди скоротять число дипломатів у посольстві РФ, бо Москва хотіла влаштувати шпигунів

"Європейська правда"Субота, 18 лютого 2023, 20:14
прапор Нідерландів, фото pixabay

Нідерланди вирішили скоротити кількість дипломатів у російському посольстві через неодноразові спроби працевлаштувати в дипмісії співробітників розвідки.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві МЗС Нідерландів.

"Росія знову і знову намагається таємно працевлаштувати в Нідерландах офіцерів розвідки в якості дипломатів. Водночас Росія відмовляється видавати візи голландським дипломатам для укомплектування Генерального консульства в Санкт-Петербурзі та посольства в Москві. Це неприйнятно і призвело до нестабільної ситуації" - йдеться у заяві.

Тому уряд країни вирішив, що російське посольство в Гаазі не може мати більше дипломатів, ніж посольство Нідерландів у Москві.

"Таким чином, низка російських дипломатів повинна буде покинути Нідерланди. Генеральне консульство Нідерландів у Санкт-Петербурзі доведеться тимчасово закрити через брак персоналу. Уряд також вирішив, що російське торговельне представництво в Амстердамі має бути закрите" - йдеться у заяві.

"Незважаючи на численні спроби Нідерландів знайти рішення, Росія продовжує намагатися отримати офіцерів розвідки в Нідерландах під дипломатичним прикриттям. Ми не можемо і не допустимо цього. Водночас важливо, щоб посольства залишалися відкритими як канал зв'язку, навіть зараз, коли відносини з Росією складніші, ніж будь-коли" – заявив глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра.

Російські дипломати, які не можуть залишитися, повинні покинути Нідерланди протягом двох тижнів. Російське торговельне представництво в Амстердамі має бути закрите з 21 лютого.

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Генеральне консульство Нідерландів у Санкт-Петербурзі закриється 20 лютого. Це означає, що, серед іншого, з Санкт-Петербурга більше не буде надаватися допомога нідерландським громадянам і організаціям. Посольство Нідерландів у Москві залишиться відкритим.

Переговори про візи для дипломатів тривали майже рік. Після вторгнення Росії в Україну Нідерланди вислали 17 російських розвідників у березні 2022 року. У відповідь Росія вислала 15 голландських дипломатів. З цього моменту велися переговори про розміщення нових дипломатів з обох сторін.

У п’ятницю до МЗС РФ викликали посла Нідерландів через розслідування, яке припустило, що рішення про постачання зенітно-ракетного комплексу "Бук" бойовикам "ДНР" було прийнято президентом Росії Владіміром Путіним.

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Теми: НідерландиРосіядипломатичні відносинишпигунство
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