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Нидерланды сократят число дипломатов в посольстве РФ: Москва хотела устроить шпионов

"Европейская правда"Суббота, 18 февраля 2023, 19:14
Нидерланды сократят число дипломатов в посольстве РФ: Москва хотела устроить шпионов
флаг Нидерландов, фото pixabay

Нидерланды решили сократить количество дипломатов в российском посольстве из-за неоднократных попыток трудоустроить в дипмиссии сотрудников разведки.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД Нидерландов.

"Россия снова и снова пытается тайно трудоустроить в Нидерландах офицеров разведки в качестве дипломатов. В то же время Россия отказывается выдавать визы голландским дипломатам для укомплектования Генерального консульства в Санкт-Петербурге и посольства в Москве. Это неприемлемо и привело к нестабильной ситуации", - говорится в заявлении.

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Поэтому правительство страны решило, что российское посольство в Гааге не может иметь больше дипломатов, чем посольство Нидерландов в Москве.

"Таким образом, ряд российских дипломатов должен будет покинуть Нидерланды. Генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге придется временно закрыть из-за нехватки персонала. Правительство также решило, что российское торговое представительство в Амстердаме должно быть закрыто", - говорится в заявлении.

"Несмотря на многочисленные попытки Нидерландов найти решение, Россия продолжает пытаться получить офицеров разведки в Нидерландах под дипломатическим прикрытием. Мы не можем и не допустим этого. В то же время важно, чтобы посольства оставались открытыми как канал связи, даже сейчас, когда отношения с Россией сложнее, чем когда-либо", - заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

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Российские дипломаты, которые не могут остаться, должны покинуть Нидерланды в течение двух недель. Российское торговое представительство в Амстердаме должно быть закрыто с 21 февраля.

Генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге закроется 20 февраля. Это означает, что, среди прочего, из Санкт-Петербурга больше не будет оказываться помощь нидерландским гражданам и организациям. Посольство Нидерландов в Москве останется открытым.

Переговоры о визах для дипломатов продолжались почти год. После вторжения России в Украину Нидерланды выслали 17 российских разведчиков в марте 2022 года. В ответ Россия выслала 15 голландских дипломатов. С этого момента велись переговоры о размещении новых дипломатов с обеих сторон.

В пятницу в МИД РФ вызвали посла Нидерландов из-за расследования, которое предположило, что решение о поставках зенитно-ракетного комплекса "Бук" боевикам "ДНР" было принято президентом России Владимиром Путиным.

Темы: НидерландыРосcиядипломатические отношенияшпионаж
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