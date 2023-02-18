У ДТЕК розповіли, чи вимикатимуть світло у неділю в Києві й трьох областях
Субота, 18 лютого 2023, 20:29
У неділю на Дніпропетровщині не планують вимикати електроенергію, а в Києві та області можливі відключення за графіком, на Одещині також діятимуть стабілізаційні відключення.
Джерело: ДТЕК
Дослівно: "На наступний день "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії.
Це дозволяє не відключати світло на Дніпропетровщині. Тоді як через ремонт мереж у Києві та області можливі відключення за графіком.
Через мережеві обмеження на Одещині також продовжують діяти стабілізаційні відключення".
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