В ДТЭК рассказали, будут ли выключать свет в воскресенье в Киеве и трех областях

В воскресенье на Днепропетровщине не планируют отключать электроэнергию, а в Киеве и области возможны отключения по графику, в Одесской области также будут действовать стабилизационные отключения.

Источник: ДТЭК

Дословно: "На следующий день "Укрэнерго" не предоставлял ограничений потребления электроэнергии.

Реклама:

Это позволяет не отключать свет на Днепропетровщине. Тогда как из-за ремонта сетей в Киеве и области возможны отключения по графику.

Из-за сетевых ограничений в Одесской области также продолжают действовать стабилизационные отключения".