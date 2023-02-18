В ДТЭК рассказали, будут ли выключать свет в воскресенье в Киеве и трех областях
Суббота, 18 февраля 2023, 19:29
В воскресенье на Днепропетровщине не планируют отключать электроэнергию, а в Киеве и области возможны отключения по графику, в Одесской области также будут действовать стабилизационные отключения.
Источник: ДТЭК
Дословно: "На следующий день "Укрэнерго" не предоставлял ограничений потребления электроэнергии.
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Это позволяет не отключать свет на Днепропетровщине. Тогда как из-за ремонта сетей в Киеве и области возможны отключения по графику.
Из-за сетевых ограничений в Одесской области также продолжают действовать стабилизационные отключения".