Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ДТЭК рассказали, будут ли выключать свет в воскресенье в Киеве и трех областях

Катерина ТищенкоСуббота, 18 февраля 2023, 20:29
иллюстративное фото Getty Images

В воскресенье на Днепропетровщине не планируют отключать электроэнергию, а в Киеве и области возможны отключения по графику, в Одесской области также будут действовать стабилизационные отключения.

Источник: ДТЭК

Дословно: "На следующий день "Укрэнерго" не предоставлял ограничений потребления электроэнергии.

Это позволяет не отключать свет на Днепропетровщине. Тогда как из-за ремонта сетей в Киеве и области возможны отключения по графику.

Из-за сетевых ограничений в Одесской области также продолжают действовать стабилизационные отключения".

ВИДЕО ДНЯ

Поддержите УП на Patreon

Темы: ДТЭКэлектроэнергияКиев
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоВ Турции произошли новые землетрясения в зоне предыдущего бедствия

Делегация парламента Грузии отказалась от визита в Киев в годовщину вторжения РФ

Пентагон объявил детали нового пакета военной помощи Украине

Фронт, энергетика, формула мира: У Байдена раскрыли детали переговоров с Зеленским

видео, фотоЧарльз III посетил учения украинских военных

Навальный передумал насчет Крыма: хочет признать границы Украины 1991 года

Все новости...
ДТЭК
Из-за ракетной атаки в Киеве и некоторых областях экстренно отключают электроэнергию
В четверг одесситы имели свет в среднем 19 часов в сутки – ДТЭК
Из-за атаки РФ повреждены 4 теплоэлектростанции ДТЭК
Последние новости
21:27
Боевик "ЛНР" возглавляет завод в Днепре и подписывает контракты с госпредприятиями – Bihus.Info
21:21
фотоСошел с рельсов поезд "Киев-Варшава"
21:07
Россия не способна продолжать экспансию, но пытается дестабилизировать мир – ОПОРА
21:03
В столице возобновили строительство метро на Виноградарь
20:54
Около 30 стран призвали МОК отстранить росссиян и белорусов от Олимпиады
20:51
видеоЗеленский встретился в Киеве с главой МВФ
20:44
фотоГрузовик столкнулся с микроавтобусом на Закарпатье: погибли 3 взрослых и ребенок
20:12
фотоТелескоп Hubble снял две яркие молодые звезды в туманности Ориона
20:07
Шмыгаль после встречи с главой МВФ: Рассчитываем на новую программу на $15 млрд
20:00
Новые санкции ЕС против России будут одобрены "в любом случае" до 24 февраля - Боррель
Все новости...