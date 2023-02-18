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Генерал Годжес: Цілком можливо, що Україна звільнить Крим до кінця літа

Катерина ТищенкоСубота, 18 лютого 2023, 21:14
Бен Годжес, фото Getty Images

Екскомандувач військ США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що за наявності ракет далекого радіуса дії Україна може звільнити Крим до кінця літа, а Донбас – наступного року чи навіть раніше.

Джерело: Годжес у коментарі Укрінформу

Пряма мова: "Ми збираємося зробити все можливе, щоб Україна перемогла цього року".

"Цілком можливо принаймні те, що Україна звільнить Крим до кінця літа".

Деталі: Водночас, Годжес зазначив, що звільнення Криму в такі терміни можливе за умови, якщо партнери нададуть необхідну зброю, передусім високоточну зброю великого радіуса дії. ЗСУ повинні мати можливість стріляти на 150-300 кілометрів, і щоб ракета впала рівно в ціль, тоді російський Чорноморський флот просто змушений буде залишити півострів, сказав генерал.

Годжес назвав Крим "вирішальним місцем", тоді як Донбас – просто "важливим". Він наголосив, що Україна не буде в безпеці, поки Росія утримує півострів. Він пояснив, що допоки росіяни в Криму, Україна не зможе використовувати порт Маріуполя. І навіть в Одесі стоять 140 суден, які чекають на можливість вийти з порту, але не можуть.

"Ми маємо допомогти Україні повернути Крим. Цього року. Ми хочемо, щоб це сталося, і маємо дати все необхідне", - заявив Годжес.

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На його переконання, тим, що змінить правила гри, стане не якась специфічна зброя, будь-то танки або літаки, а ухвалення партнерами рішення, що Україна має перемогти. Щодо танків, він зазначив, що Україна має у розпорядженні власні, ті, що захопила в російської армії, а згодом і західні. ЗСУ все це використовує дуже добре, і танки допоможуть ізолювати Крим.

Годжес також висловив думку, що, тримаючи російські сили навколо Бахмута, ЗСУ можуть ізолювати Крим.

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Теми: КримвійнадеокупаціяСША
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