Генерал Ходжес: Вполне возможно, что Украина освободит Крым до конца лета

Экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что при наличии ракет дальнего радиуса действия Украина может освободить Крым до конца лета, а Донбасс – в следующем году или даже раньше.

Источник: Ходжес в комментарии Укринформу

Прямая речь: "Мы собираемся сделать все возможное, чтобы Украина победила в этом году".

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"Вполне возможно по крайней мере то, что Украина освободит Крым до конца лета".

Детали: В то же время, Ходжес отметил, что освобождение Крыма в такие сроки возможно при условии, если партнеры предоставят необходимое оружие, прежде всего высокоточное оружие большого радиуса действия. ВСУ должны иметь возможность стрелять на 150-300 километров, и чтобы ракета упала ровно в цель, тогда российский Черноморский флот просто вынужден будет покинуть полуостров, сказал генерал.

Ходжес назвал Крым "решающим местом", тогда как Донбасс – просто "важным". Он подчеркнул, что Украина не будет в безопасности, пока Россия удерживает полуостров. Он пояснил, что пока россияне в Крыму, Украина не сможет использовать порт Мариуполя. И даже в Одессе стоят 140 судов, которые ждут возможности выйти из порта, но не могут.

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"Мы должны помочь Украине вернуть Крым. В этом году. Мы хотим, чтобы это произошло, и должны дать все необходимое", - заявил Ходжес.

По его убеждению, тем, что изменит правила игры, станет не какое-то специфическое оружие, будь то танки или самолеты, а принятие партнерами решения, что Украина должна победить. Относительно танков, он отметил, что Украина располагает собственными, теми, что захватила у российской армии, а впоследствии и западными. ВСУ все это использует очень хорошо, и танки помогут изолировать Крым.

Ходжес также высказал мнение, что, держа российские силы вокруг Бахмута, ВСУ могут изолировать Крым.