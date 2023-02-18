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Зеленський: Маємо пришвидшити програш РФ, очікуємо вагомих новин

Катерина ТищенкоСубота, 18 лютого 2023, 21:26
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що світ своїм тиском має пришвидшити програш Росії у війні.

Джерело: Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Я вдячний усім лідерам за підтримку й за те, що було вчора. І за сигнали, які сьогодні були в Мюнхені. Які підтверджують, що російська агресія матиме лише один фінал, а саме – програш держави-терориста.

І ми маємо зробити все, щоб пришвидшити російський програш. Тиск світу має бути таким, щоб Росія не встигала знаходити нові форми терору.

До речі, наша дипломатична робота наступного тижня буде присвячена саме цьому – саме пришвидшенню нашого руху. Очікуємо вагомих новин для України, для нашої безпеки".

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Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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