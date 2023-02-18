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Зеленский: Нужно ускорить проигрыш РФ, ожидаем весомых новостей

Катерина ТищенкоСуббота, 18 февраля 2023, 20:26
Зеленский: Нужно ускорить проигрыш РФ, ожидаем весомых новостей
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что мир своим давлением должен ускорить проигрыш России в войне.

Источник: Зеленский в вечернем обращении

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Прямая речь: "Я благодарен всем лидерам за поддержку и за то, что было вчера. И за сигналы, которые сегодня были в Мюнхене. Которые подтверждают, что российская агрессия будет иметь только один финал, а именно – проигрыш государства-террориста.

И мы должны сделать все, чтобы ускорить российский проигрыш. Давление мира должно быть таким, чтобы Россия не успевала находить новые формы террора.

Кстати, наша дипломатическая работа на следующей неделе будет посвящена именно этому - именно ускорению нашего движения. Ожидаем весомых новостей для Украины, для нашей безопасности".

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Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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