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Від боїв на Донеччині залежить багато з того, що ми готуємо на найближчий час – Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 18 лютого 2023, 20:32
Від боїв на Донеччині залежить багато з того, що ми готуємо на найближчий час – Зеленський
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що від нинішнього протистояння на Донеччині залежить багато з запланованого Україною на найближчий час.

Джерело: вечірнє звернення президента

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Пряма мова: "Традиційно хочу подякувати всім тим, хто просто зараз захищає державу на полі бою. Особливо хочу відзначити кожного і кожну, хто обороняє Донеччину.

Там тривають найбільш жорстокі й принципові бойові дії. Протистояння, від якого залежить дуже багато з того, що ми готуємо на найближчий час".

Деталі: Зеленський подякував десантникам 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, морпіхам 35-ї окремої бригади морської піхоти, піхотинцям 72-ї окремої механізованої бригади, гармашам 55-ї окремої та 27-ї реактивної артилерійських бригад.

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Також він заявив, що у суботу є за що відзначити бійців, які діють на Запорізькому напрямку. "128-ма окрема бригада сил ТрО – дякую вам, хлопці, за відбиття атак!", - сказав він.

Теми: ЗеленськийДонецька областьвійнадеокупація
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