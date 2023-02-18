От боев в Донецкой области зависит многое из того, что мы готовим – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что от нынешнего противостояния в Донецкой области зависит многое из запланированного Украиной на ближайшее время.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Традиционно хочу поблагодарить всех тех, кто прямо сейчас защищает государство на поле боя. Особенно хочу отметить каждого и каждую, кто защищает Донецкую область.

Там продолжаются наиболее жестокие и принципиальные боевые действия. Противостояние, от которого зависит очень многое из того, что мы готовим на ближайшее время".

Детали: Зеленский поблагодарил десантников 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, морпехов 35-й отдельной бригады морской пехоты, пехотинцев 72-й отдельной механизированной бригады, пушкарей 55-й отдельной и 27-й реактивной артиллерийских бригад.

Также он заявил, что в субботу есть за что отметить бойцов, которые действуют на Запорожском направлении. "128-я отдельная бригада сил ТрО - спасибо вам, ребята, за отражение атак!", - сказал он.