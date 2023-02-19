Обстріли Сумщини: за добу – понад 75 "прильотів"

Протягом 18 лютого росіяни обстріляли 4 громади Сумської області.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: Білопільську громаду ворог обстрілював з мінометів, було 6 "прильотів". Внаслідок обстрілу в селі Рижівка пошкоджено 5 домогосподарств, 3 будинки не придатні для проживання через прямі попадання.

Росіяни також били з мінометів по інших населених пунктах громади, було 12 "прильотів".

У Новослобідській громаді зафіксовано мінометний (15 "прильотів") та кулеметний обстріли.

Хотінська громада була під обстрілом з артилерії, зафіксовано 6 "прильотів".

На територію Путивльської громади ворог скинув 11 мін.

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В усіх випадках обійшлося без жертв.