Обстріли Сумщини: за добу – понад 75 "прильотів"
Неділя, 19 лютого 2023, 00:22
Протягом 18 лютого росіяни обстріляли 4 громади Сумської області.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook
Деталі: Білопільську громаду ворог обстрілював з мінометів, було 6 "прильотів". Внаслідок обстрілу в селі Рижівка пошкоджено 5 домогосподарств, 3 будинки не придатні для проживання через прямі попадання.
Росіяни також били з мінометів по інших населених пунктах громади, було 12 "прильотів".
У Новослобідській громаді зафіксовано мінометний (15 "прильотів") та кулеметний обстріли.
Хотінська громада була під обстрілом з артилерії, зафіксовано 6 "прильотів".
На територію Путивльської громади ворог скинув 11 мін.
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В усіх випадках обійшлося без жертв.