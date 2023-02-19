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Обстрелы Сумщины: за сутки – более 75 "прилетов"

"Украинская правда"Воскресенье, 19 февраля 2023, 00:22
Руины после обстрела РФ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В течение 18 февраля россияне обстреляли 4 громады Сумской области.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: Белопольскую громаду враг обстреливал из минометов, было 6 "прилетов". В результате обстрела в селе Рыжевка повреждено 5 домохозяйств, 3 дома не пригодны для проживания из-за прямых попаданий.

Россияне также били из минометов по другим населенным пунктам громады, было 12 "прилетов".

В Новослободской громаде зафиксировано минометный (15 "прилетов") и пулеметный обстрелы.

Хотинская громада была под обстрелом из артиллерии, зафиксировано 6 "прилетов".

На территорию Путивльской громады враг сбросил 11 мин.

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Во всех случаях обошлось без жертв.

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Темы: обстрелСумская областьРосcия
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