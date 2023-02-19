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Самогубство чоловіка викликало паніку у торгівельному центрі Парижа

Неділя, 19 лютого 2023, 00:25
Самогубство чоловіка викликало паніку у торгівельному центрі Парижа
Люди покидають торгівельний центр у Парижі. Скрін з відео

В одному з торгівельних центрів Парижа виникла масова паніка після самогубства чоловіка, його падіння з висоти люди, ймовірно, прийняли за звуки пострілів.

Джерела: телеканал BMF TV, агентство Reuters

Деталі: У торгівельному центрі "4 Temps" в паризькому кварталі Ла Дефанс невідомий чоловік вирішив накласти на себе руки, зістрибнувши з другого поверху.

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Звук падіння відвідувачі, ймовірно, прийняли за звуки пострілів, що викликало масову паніку. Люди почали поспіхом вибігати на вулицю, повідомляє BMF TV.

Згодом самогубство у торгівельному центрі столиці Франції, яке викликало короткочасну паніку, підтвердили правоохоронці, пише Reuters.

ВІДЕО ДНЯ

У поліції спростували чутки, які почали ширитися соціальними мережами, що у закладі начебто були постріли.

Правоохоронці закликали людей тимчасово уникати район Ла Дефанс, в якому сталася трагедія.

Теми: Франціяпарад
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