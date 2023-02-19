Самогубство чоловіка викликало паніку у торгівельному центрі Парижа

Люди покидають торгівельний центр у Парижі. Скрін з відео

В одному з торгівельних центрів Парижа виникла масова паніка після самогубства чоловіка, його падіння з висоти люди, ймовірно, прийняли за звуки пострілів.

Джерела: телеканал BMF TV, агентство Reuters

Деталі: У торгівельному центрі "4 Temps" в паризькому кварталі Ла Дефанс невідомий чоловік вирішив накласти на себе руки, зістрибнувши з другого поверху.

Звук падіння відвідувачі, ймовірно, прийняли за звуки пострілів, що викликало масову паніку. Люди почали поспіхом вибігати на вулицю, повідомляє BMF TV.

🇫🇷 | URGENTE: Pánico en un supermercado de París por probables disparos: pic.twitter.com/hgOuzi50aC — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 18, 2023

Згодом самогубство у торгівельному центрі столиці Франції, яке викликало короткочасну паніку, підтвердили правоохоронці, пише Reuters.

🇫🇷 | URGENTE: Algunos reportes señalan que un hombre se ha suicidado en un centro comercial de París. pic.twitter.com/tvUdvZrCiy ВІДЕО ДНЯ February 18, 2023

У поліції спростували чутки, які почали ширитися соціальними мережами, що у закладі начебто були постріли.

Правоохоронці закликали людей тимчасово уникати район Ла Дефанс, в якому сталася трагедія.