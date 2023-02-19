Самоубийство мужчины вызвало панику в торговом центре Парижа

Люди покидают торговый центр в Париже. Скрин из видео

В одном из торговых центров Парижа возникла массовая паника после самоубийства мужчины, его падение с высоты люди, вероятно, приняли за звуки выстрелов.

Источники: телеканал BMF TV, агентство Reuters

Детали: В торговом центре "4 Temps" в парижском квартале Ла Дефанс неизвестный мужчина решил покончить с собой, спрыгнув со второго этажа.

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Звук падения посетители, вероятно, приняли за звуки выстрелов, что вызвало массовую панику. Люди начали в спешке выбегать на улицу, сообщает BMF TV.

🇫🇷 | URGENTE: Pánico en un supermercado de París por probables disparos: pic.twitter.com/hgOuzi50aC — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 18, 2023

Впоследствии самоубийство в торговом центре столицы Франции, которое вызвало кратковременную панику, подтвердили правоохранители, пишет Reuters.

ВИДЕО ДНЯ

🇫🇷 | URGENTE: Algunos reportes señalan que un hombre se ha suicidado en un centro comercial de París. pic.twitter.com/tvUdvZrCiy — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 18, 2023

В полиции опровергли слухи, которые начали распространяться по социальным сетям, что в заведении якобы были выстрелы.

Правоохранители призвали людей временно избегать район Ла Дефанс, в котором произошла трагедия.