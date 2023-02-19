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Китай може надавати РФ нелетальну військову допомогу – ЗМІ

"Українська правда"Неділя, 19 лютого 2023, 01:27
Китай може надавати РФ нелетальну військову допомогу – ЗМІ
Прапори КНР і РФ. Фото GETTY IMAGES

У США вважають, що Китай може надавати Росії нелетальну військову допомогу, така допомога може включати форму або навіть бронежилети.

Джерело: видання NBC News з посиланням на чотирьох американських чиновників

Деталі: Китай вже надав певну допомогу Росії, зокрема підтримавши російські кампанії з дезінформації та просуваючи російські наративи про війну. Однак нова допомога є більш відчутною та призначена для використання російськими військами в Україні, повідомили джерела видання.

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Офіційні особи відмовилися називати будь-які деталі щодо цієї допомоги, але сказали, що вона може включати спорядження для весняного наступу РФ, зокрема форму чи бронежилети. 

За інформацією видання, Білий дім також стурбований, що Пекін розглядає можливість відправлення Росії летальної допомоги.

"Ми чітко висловили свою стурбованість щодо летальної допомоги. Ми ще не бачили, щоб вони переступили цю межу, але ми не думаємо, що вони припинили це обговорювати", - повідомило джерело. 

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За словами співрозмовника NBC News, Китай намагається діяти непомітно, а останні тенденції вказують на потенційно більш відчутну підтримку китайським урядом армії РФ.

Одне з джерел повідомило, що допомога Китаю РФ була суттєвою частиною розмови під час зустрічі державного секретаря США Ентоні Блінкена з головним дипломат Китаю Ван І після Мюнхенської конференції з безпеки.

За даними видання, Блінкен та інші офіційні особи США на конференції у Мюнхені ділилися з партнерами інформацією про китайську допомогу Росії. 

NBC News зазначило, що наразі невідомо, чи порушує підтримка Китаю РФ будь-які санкції та чи запровадять США санкції або обмеження щодо Китаю. За словами одного з джерел, яке знайоме з думкою Білого дому, США без вагань вживатимуть заходи до тих, хто порушить санкції.

Нагадаємо: Росія продовжує імпортувати цивільні китайські дрони фірми DJI через своїх дистриб'юторів та з країн Перської затоки, з'ясувало видання The Wall Street Journal.

Теми: КитайРосіяСШАУкраїна
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