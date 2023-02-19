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Китай может предоставлять РФ нелетальную военную помощь – СМИ

"Украинская правда"Воскресенье, 19 февраля 2023, 01:27
Китай может предоставлять РФ нелетальную военную помощь – СМИ
Флаги КНР и РФ. Фото GETTY IMAGES

В США считают, что Китай может предоставлять России нелетальную военную помощь, такая помощь может включать форму или даже бронежилеты.

Источник: издание NBC News со ссылкой на четырех американских чиновников

Детали: Китай уже оказал определенную помощь России, в частности поддержав российские кампании по дезинформации и продвигая российские нарративы о войне. Однако новая помощь является более ощутимой и предназначена для использования российскими войсками в Украине, сообщили источники издания.

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Официальные лица отказались называть любые детали относительно этой помощи, но сказали, что она может включать снаряжение для весеннего наступления РФ, в частности форму или бронежилеты.

По информации издания, Белый дом также обеспокоен, что Пекин рассматривает возможность отправки России летальной помощи.

"Мы четко выразили свою обеспокоенность относительно летальной помощи. Мы еще не видели, чтобы они переступили эту черту, но мы не думаем, что они прекратили это обсуждать", – сообщил источник.

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По словам собеседника NBC News, Китай пытается действовать незаметно, а последние тенденции указывают на потенциально более ощутимую поддержку китайским правительством армии РФ.

Один из источников сообщил, что помощь Китая РФ была существенной частью разговора во время встречи государственного секретаря США Энтони Блинкена с главным дипломат Китая Ван И после Мюнхенской конференции по безопасности.

По данным издания, Блинкен и другие официальные лица США на конференции в Мюнхене делились с партнерами информацией о китайской помощи России.

NBC News отметило, что пока неизвестно, нарушает ли поддержка Китая РФ какие-либо санкции и введут ли США санкции или ограничения в отношении Китая. По словам одного из источников, который знаком с мнением Белого дома, США без колебаний будут принимать меры к тем, кто нарушит санкции.

Напомним: Россия продолжает импортировать гражданские китайские дроны фирмы DJI через своих дистрибьюторов и из стран Персидского залива, выяснило издание The Wall Street Journal.

Темы: КитайРосcияСШАУкраина
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